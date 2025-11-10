Дважды пропадавшую в Бангкоке россиянку депортируют на родину

БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Дважды пропадавшая в Бангкоке, а затем арестованная таиландскими властями за визовые нарушения россиянка Эрика Владыко будет в среду депортирована на Родину прямым рейсом "Аэрофлота" Бангкок – Владивосток, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Таиланде.

"Гражданка РФ Эрика Владыко будет депортирована из Таиланда 12 ноября рейсом " Аэрофлота Бангкок – Владивосток", - сообщили агентству дипломаты.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин сообщал РИА Новости о том, что депортация россиянки может задержаться в связи с тем, что она оказала физическое сопротивление офицерам иммиграционной полиции при аресте и в ее отношении за это может быть заведено уголовное дело помимо дела о нарушении визового режима.

Владыко, проживавшая на острове Самуи в Таиланде в доме, доставшемся ей в наследство от покойного отца, приехала в сентябре в Бангкок вместе с четырехлетней дочерью, поздно вечером 13 сентября оставила дочь одну в отеле, отправилась в ночной клуб и после этого исчезла. Ее удалось найти волонтерам и сотрудникам посольства России, с ней связали по телефону ее родственников, в том числе мать россиянки, приехавшую в Бангкок спасать внучку, оказавшуюся в одном из бангкокских сиротских приютов под наблюдением полиции, однако после разговора с родными и сотрудником посольства Владыко снова исчезла. Женщина, таиландская виза которой закончилась 22 сентября, снова попала в поле зрения посольства, друзей и родных только 22 октября, когда ее задержала иммиграционная полиция за нарушение визового режима.