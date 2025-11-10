Рейтинг@Mail.ru
Дважды пропадавшую в Бангкоке россиянку депортируют на родину - РИА Новости, 10.11.2025
16:49 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/bangkok-2053983735.html
Дважды пропадавшую в Бангкоке россиянку депортируют на родину
Дважды пропадавшую в Бангкоке россиянку депортируют на родину - РИА Новости, 10.11.2025
Дважды пропадавшую в Бангкоке россиянку депортируют на родину
Дважды пропадавшая в Бангкоке, а затем арестованная таиландскими властями за визовые нарушения россиянка Эрика Владыко будет в среду депортирована на Родину... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:49:00+03:00
2025-11-10T16:49:00+03:00
бангкок
россия
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043339074_67:0:978:513_1920x0_80_0_0_a23f27a736075d986d612f07fc30d147.jpg
https://ria.ru/20250919/bangkok-2042936940.html
https://ria.ru/20251109/tailand-2053749457.html
бангкок
россия
таиланд
бангкок, россия, таиланд
Бангкок, Россия, Таиланд
Дважды пропадавшую в Бангкоке россиянку депортируют на родину

Дважды пропадавшую в Таиланде россиянку Владыко депортируют на родину 12 ноября

© Фото : страница Эрики Владыко в соцсетиЭрика Владыко
Эрика Владыко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсети
Эрика Владыко. Архивное фото
БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Дважды пропадавшая в Бангкоке, а затем арестованная таиландскими властями за визовые нарушения россиянка Эрика Владыко будет в среду депортирована на Родину прямым рейсом "Аэрофлота" Бангкок – Владивосток, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Таиланде.
"Гражданка РФ Эрика Владыко будет депортирована из Таиланда 12 ноября рейсом "Аэрофлота" Бангкок – Владивосток", - сообщили агентству дипломаты.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Девочка, оставшаяся в Бангкоке после исчезновения матери, вернется в Россию
19 сентября, 11:37
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин сообщал РИА Новости о том, что депортация россиянки может задержаться в связи с тем, что она оказала физическое сопротивление офицерам иммиграционной полиции при аресте и в ее отношении за это может быть заведено уголовное дело помимо дела о нарушении визового режима.
Владыко, проживавшая на острове Самуи в Таиланде в доме, доставшемся ей в наследство от покойного отца, приехала в сентябре в Бангкок вместе с четырехлетней дочерью, поздно вечером 13 сентября оставила дочь одну в отеле, отправилась в ночной клуб и после этого исчезла. Ее удалось найти волонтерам и сотрудникам посольства России, с ней связали по телефону ее родственников, в том числе мать россиянки, приехавшую в Бангкок спасать внучку, оказавшуюся в одном из бангкокских сиротских приютов под наблюдением полиции, однако после разговора с родными и сотрудником посольства Владыко снова исчезла. Женщина, таиландская виза которой закончилась 22 сентября, снова попала в поле зрения посольства, друзей и родных только 22 октября, когда ее задержала иммиграционная полиция за нарушение визового режима.
Волонтеры, занимавшиеся поисками россиянки, сообщили РИА Новости, что женщина заявляла в разговоре с ними и со своими друзьями, что ее "преследуют люди, которые хотят ее убить" из-за недвижимости на острове Самуи, и она от них прячется.
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами
9 ноября, 08:44
 
