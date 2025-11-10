https://ria.ru/20251110/avtovaz-2053901936.html
"АвтоВАЗ" возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
"АвтоВАЗ" возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
"АвтоВАЗ" возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
"АвтоВАЗ" возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10
2025-11-10T11:12:00+03:00
2025-11-10T12:01:00+03:00
"АвтоВАЗ" возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
"АвтоВАЗ" возобновил продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки.
"АвтоВАЗ
" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов", — рассказали в компании.
Продажи Lada Largus ограничили с 21 октября. В Росстандарте
заявили, что запросили у автоконцерна информацию о возможном несоответствии Lada Largus требованиям технического регламента. Ограничения продлятся до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и исследования материалов, добавили в ведомстве.
Как пояснили в "АвтоВАЗе", во время испытаний выяснилось, что специальная жидкость от одного из поставщиков, которая применяется в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости. Из-за этого автомобиль приходится дополнительно прогревать перед началом движения.
После проверки концерн разработал рекомендации для дилеров и наладил поставки новой технической жидкости. Кроме того, он готовит сервисную кампанию для ограниченной партии Lada Largus.