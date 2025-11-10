Рейтинг@Mail.ru
11:12 10.11.2025 (обновлено: 12:01 10.11.2025)
"АвтоВАЗ" возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
"АвтоВАЗ" возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
© Фото : РИА НовостиЗапуск серийного производства автомобилей Lada Largus
Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : РИА Новости
Запуск серийного производства автомобилей Lada Largus. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки.
"АвтоВАЗ" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов", — рассказали в компании.
Продажи Lada Largus ограничили с 21 октября. В Росстандарте заявили, что запросили у автоконцерна информацию о возможном несоответствии Lada Largus требованиям технического регламента. Ограничения продлятся до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и исследования материалов, добавили в ведомстве.
Как пояснили в "АвтоВАЗе", во время испытаний выяснилось, что специальная жидкость от одного из поставщиков, которая применяется в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости. Из-за этого автомобиль приходится дополнительно прогревать перед началом движения.
После проверки концерн разработал рекомендации для дилеров и наладил поставки новой технической жидкости. Кроме того, он готовит сервисную кампанию для ограниченной партии Lada Largus.
Lada - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Продажи новых автомобилей Lada в России снизились
6 ноября, 07:14
 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)АвтоВАЗLada VestaЭкономика
 
 
