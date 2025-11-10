https://ria.ru/20251110/avdeevka-2054013534.html
В Авдеевке 15 сотрудников МВД получили знаки отличия
Знаками отличия "Участник боевых действий" наградили 15 сотрудников МВД по ДНР в Авдеевке, рассказал РИА Новости сержант полиции Вячеслав Каламайко. РИА Новости, 10.11.2025
