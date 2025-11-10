Рейтинг@Mail.ru
В Авдеевке 15 сотрудников МВД получили знаки отличия - РИА Новости, 10.11.2025
18:33 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/avdeevka-2054013534.html
В Авдеевке 15 сотрудников МВД получили знаки отличия
В Авдеевке 15 сотрудников МВД получили знаки отличия - РИА Новости, 10.11.2025
В Авдеевке 15 сотрудников МВД получили знаки отличия
Знаками отличия "Участник боевых действий" наградили 15 сотрудников МВД по ДНР в Авдеевке, рассказал РИА Новости сержант полиции Вячеслав Каламайко. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T18:33:00+03:00
2025-11-10T18:33:00+03:00
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия
В Авдеевке 15 сотрудников МВД получили знаки отличия

В Авдеевке 15 сотрудников МВД получили знаки отличия «Участник боевых действий»

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
АВДЕЕВКА (ДНР), 10 ноя - РИА Новости. Знаками отличия "Участник боевых действий" наградили 15 сотрудников МВД по ДНР в Авдеевке, рассказал РИА Новости сержант полиции Вячеслав Каламайко.
День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года. В этот день личный состав министерства по традиции выходит на службу в парадной форме.
"Сегодня в честь Дня сотрудника органов внутренних дел нас посетило руководство МВД по ДНР и вручило (15 сотрудникам - ред.) знаки отличия участников боевых действий. Для меня важно, что наш труд оценен по достоинству", - сказал агентству Каламайко.
По словам сержанта, работа в Авдеевке отличается активной работой БПЛА противника, продолжающимися обстрелами и наличием взрывоопасных предметов, оставленных вооруженными формированиями Украины.
БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала