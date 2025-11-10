МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский турпоток в Анталью в октябре вырос на 12,3%, до 583 тысяч туристов - по числу визитов в турецкую провинцию Россия заняла второе место, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).