Рейтинг@Mail.ru
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 10.11.2025 (обновлено: 16:40 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/arest-2053974200.html
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 10.11.2025
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке
Арестован директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:15:00+03:00
2025-11-10T16:40:00+03:00
происшествия
россия
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053981640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c74779a28254f1e570657f455e110d4b.jpg
https://ria.ru/20251110/sud-2053950076.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Директор департамента Минпромторга Кузнецов в зале суда
Директор департамента Минпромторга Кузнецов арестован – он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
2025-11-10T16:15
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053981640_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1fb04ef9122d69d952e34caa79d545af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Происшествия, Россия, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке

В Москве арестовали главу департамента Минпромторга Кузнецова по делу о взятке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Арестован директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ , на срок 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU Аллаярова
Вчера, 14:43
 
ПроисшествияРоссияМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала