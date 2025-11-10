https://ria.ru/20251110/arest-2053974200.html
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 10.11.2025
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке
Арестован директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов... РИА Новости, 10.11.2025
Директор департамента Минпромторга Кузнецов в зале суда
Директор департамента Минпромторга Кузнецов арестован – он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке
В Москве арестовали главу департамента Минпромторга Кузнецова по делу о взятке