На Аляске предупредили о повышенной активности вулкана Безымянный
На Аляске предупредили о повышенной активности вулкана Безымянный - РИА Новости, 10.11.2025
На Аляске предупредили о повышенной активности вулкана Безымянный
10.11.2025
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Авиационные власти Аляски предупредили экипажи самолетов, находящихся в воздушном пространстве региона, о повышенной активности вулкана Безымянный на Камчатке, сообщили РИА Новости в Центре управления воздушным движением в Анкоридже.
"Мы выпустили оповещение для экипажей. Это означает изменение цветового кода в связи с повышенной активностью вулкана", - сказал дежурный сотрудник центра.
Он отметил, что код изменен с желтого на оранжевый.
Согласно градации Геологической службы США
, оранжевый уровень означает, что вулкан проявляет повышенную или усиливающуюся активность с повышенной возможностью извержения, но сроки его неопределенны. Кроме того, это может подразумевать, что извержение продолжается без выбросов вулканического пепла или с незначительными выбросами.