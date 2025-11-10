Рейтинг@Mail.ru
21:32 10.11.2025 (обновлено: 22:52 10.11.2025)
На Аляске предупредили о повышенной активности вулкана Безымянный

Вулкан Безымянный на Камчатке
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Вулкан Безымянный на Камчатке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Авиационные власти Аляски предупредили экипажи самолетов, находящихся в воздушном пространстве региона, о повышенной активности вулкана Безымянный на Камчатке, сообщили РИА Новости в Центре управления воздушным движением в Анкоридже.
"Мы выпустили оповещение для экипажей. Это означает изменение цветового кода в связи с повышенной активностью вулкана", - сказал дежурный сотрудник центра.
Он отметил, что код изменен с желтого на оранжевый.
Согласно градации Геологической службы США, оранжевый уровень означает, что вулкан проявляет повышенную или усиливающуюся активность с повышенной возможностью извержения, но сроки его неопределенны. Кроме того, это может подразумевать, что извержение продолжается без выбросов вулканического пепла или с незначительными выбросами.
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла
АляскаКамчаткаСША
 
 
