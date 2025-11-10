На Аляске предупредили о повышенной активности вулкана Безымянный

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Авиационные власти Аляски предупредили экипажи самолетов, находящихся в воздушном пространстве региона, о повышенной активности вулкана Безымянный на Камчатке, сообщили РИА Новости в Центре управления воздушным движением в Анкоридже.

"Мы выпустили оповещение для экипажей. Это означает изменение цветового кода в связи с повышенной активностью вулкана", - сказал дежурный сотрудник центра.

Он отметил, что код изменен с желтого на оранжевый.