У побережья Японии зафиксировали афтершок магнитудой 5,3

ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе японской префектуры Иватэ. Афтершок был зафиксирован спустя менее суток после мощного землетрясения накануне.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 12.00 по местному времени (06.00 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Угрозы цунами объявлено не было.
Ранее Главное метеорологическое агентство не исключило возможность сильных афтершоков после мощного землетрясения накануне. Днем воскресенья, 9 ноября, у побережья японской префектуры Иватэ на северо-западе Японии произошло землетрясения магнитудой 6,9. Позже магнитуда была снижена до 6,7. Очаг залегал на глубине 10 километров под водой.
Максимальная сила толчков составила четыре балла. Слабые колебания ощущались также в Токио. Спустя некоторое время вдоль северо-западного побережья была зафиксирована приливная волна высотой от 10 до 20 сантиметров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало, данных о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также нет.