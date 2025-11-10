Рейтинг@Mail.ru
У побережья Японии зафиксировали афтершок магнитудой 5,3 - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/aftershok-2053865414.html
У побережья Японии зафиксировали афтершок магнитудой 5,3
У побережья Японии зафиксировали афтершок магнитудой 5,3 - РИА Новости, 10.11.2025
У побережья Японии зафиксировали афтершок магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе японской префектуры Иватэ. Афтершок был зафиксирован спустя менее суток после мощного землетрясения накануне. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:45:00+03:00
2025-11-10T07:45:00+03:00
в мире
япония
иватэ
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
https://ria.ru/20251110/kamchatka-2053846764.html
япония
иватэ
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, иватэ, токио
В мире, Япония, Иватэ, Токио
У побережья Японии зафиксировали афтершок магнитудой 5,3

У побережья Японии после мощного землетрясения произошел афтершок магнитудой 5,3

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе японской префектуры Иватэ. Афтершок был зафиксирован спустя менее суток после мощного землетрясения накануне.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 12.00 по местному времени (06.00 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Угрозы цунами объявлено не было.
Ранее Главное метеорологическое агентство не исключило возможность сильных афтершоков после мощного землетрясения накануне. Днем воскресенья, 9 ноября, у побережья японской префектуры Иватэ на северо-западе Японии произошло землетрясения магнитудой 6,9. Позже магнитуда была снижена до 6,7. Очаг залегал на глубине 10 километров под водой.
Максимальная сила толчков составила четыре балла. Слабые колебания ощущались также в Токио. Спустя некоторое время вдоль северо-западного побережья была зафиксирована приливная волна высотой от 10 до 20 сантиметров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало, данных о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также нет.
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков
01:36
 
В миреЯпонияИватэТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала