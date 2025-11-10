У побережья Японии зафиксировали афтершок магнитудой 5,3

ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе японской префектуры Иватэ. Афтершок был зафиксирован спустя менее суток после мощного землетрясения накануне.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало, данных о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС также нет.