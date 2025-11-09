Москвичам рассказали о начале "автомобильной зимы"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Автомобильная зима начнется в Москве на следующей неделе, 15-16 ноября ожидается мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, которое обычно в столице происходит 13 ноября, откладывается на неделю-другую. А вот автомобильная зима стартует уже в предстоящую семидневку. Поэтому, если сегодня смена автошин кому-то покажется преждевременной, то в следующие выходные (15-16 ноября - ред.), когда в Центральной России местами пойдет мокрый снег, может быть уже поздно", - предупредил Тишковец.
По его словам, несмотря на то, что на предстоящей неделе ожидается постепенное понижение температурного фона, показания термометров останутся на несколько градусов выше многолетней нормы для середины ноября.
"Однако среднесуточная температура воздуха окажется уже ниже критериальных для "переобувки" транспорта плюс пяти градусов на зимний вариант колёс", - уточнил Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что по ночам в Москве будет плюс один - плюс четыре, в светлое время суток от плюс четырех до плюс семи. Осадки пока будут идти в основном в виде дождя, но вечером в среду и в ночь на четверг - местами, возможно, с мокрым снегом. Снежный покров не прогнозируется.
"Если же ваш путь пройдет в северо-восточном направлении, то там, в Верхневолжье, ударят ночные заморозки до нуля - минус трех, можно попасть на слабую локальную гололедицу", - добавил Тишковец.