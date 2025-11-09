Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о начале "автомобильной зимы" - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 09.11.2025 (обновлено: 18:42 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/zima-2053808582.html
Москвичам рассказали о начале "автомобильной зимы"
Москвичам рассказали о начале "автомобильной зимы" - РИА Новости, 09.11.2025
Москвичам рассказали о начале "автомобильной зимы"
Автомобильная зима начнется в Москве на следующей неделе, 15-16 ноября ожидается мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:33:00+03:00
2025-11-09T18:42:00+03:00
москва
евгений тишковец
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938064245_0:327:3059:2048_1920x0_80_0_0_a4cefd6d5aabcb78e93956ac9e4f2328.jpg
https://ria.ru/20251029/moskva-2051355316.html
https://ria.ru/20251104/pokrov-2052727714.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938064245_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_8702f4a1d670cdd09143aa0c7631fbbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, день народного единства
Москва, Евгений Тишковец, День народного единства
Москвичам рассказали о начале "автомобильной зимы"

Автомобильная зима в Москве начнется на следующей неделе, 15 ноября выпадет снег

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Гололед в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Автомобильная зима начнется в Москве на следующей неделе, 15-16 ноября ожидается мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, которое обычно в столице происходит 13 ноября, откладывается на неделю-другую. А вот автомобильная зима стартует уже в предстоящую семидневку. Поэтому, если сегодня смена автошин кому-то покажется преждевременной, то в следующие выходные (15-16 ноября - ред.), когда в Центральной России местами пойдет мокрый снег, может быть уже поздно", - предупредил Тишковец.
Сильный снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
29 октября, 02:55
По его словам, несмотря на то, что на предстоящей неделе ожидается постепенное понижение температурного фона, показания термометров останутся на несколько градусов выше многолетней нормы для середины ноября.
"Однако среднесуточная температура воздуха окажется уже ниже критериальных для "переобувки" транспорта плюс пяти градусов на зимний вариант колёс", - уточнил Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что по ночам в Москве будет плюс один - плюс четыре, в светлое время суток от плюс четырех до плюс семи. Осадки пока будут идти в основном в виде дождя, но вечером в среду и в ночь на четверг - местами, возможно, с мокрым снегом. Снежный покров не прогнозируется.
«
"Если же ваш путь пройдет в северо-восточном направлении, то там, в Верхневолжье, ударят ночные заморозки до нуля - минус трех, можно попасть на слабую локальную гололедицу", - добавил Тишковец.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Москвичам рассказали, когда начнется формирование снежного покрова
4 ноября, 09:01
 
МоскваЕвгений ТишковецДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала