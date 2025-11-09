Фильм о военкоре Журавлеве завоевал гран-при кинофестиваля ZILANT

КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Документальный фильм о погибшем два года назад в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора: Журавлев" завоевал гран-при международного кинофестиваля ZILANT в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
"Я очень счастлива, что наш фильм получил такую награду, потому что личность Ростислава Журавлева этого заслуживает", - сказала после церемонии награждения автор фильма, продюсер РИА Новости Инна Танашева.
По словам продюсера, фильм создавался к дню рождения Журавлева 18 июля и изначально задумывался как кино для его семьи, детей, чтобы они знали, какой у них был замечательный, многогранный отец, что думают о нем коллеги, каким он был по мнению других людей, со стороны.
"Но спустя какое-то время мы поняли, что в фильме столько доброты, и доброты неподдельной, органичной, что его нельзя не показать. И это вовсе не потому, что я подбирала какие-то кадры, в которых Ростислав делал что-то хорошее. Просто он такой, и об этом говорили все его друзья, коллеги. Этот фильм - такой показатель того, что во время войны есть место добру, и этому добру всегда можно научиться. И Ростислав умел это: посмотреть вокруг и найти эту доброту, поделиться ею", - отметила Танашева.
Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах ВС России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года. В первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий: сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Большинство кадров фильма сняли сам Ростислав и его товарищи при подготовке новостей. Кроме того, о военкоре рассказывают его коллеги-военкоры РИА Новости Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Олеся Потапова, работавшие с Журавлевым в связке, а также его давний товарищ, известный журналист-пранкер Алексей Столяров (Лексус), который ездил с Ростиславом в командировку в Афганистан.
Фильм также входит в конкурсную программу другого Международного кинофестиваля "RT.Док", в рамках которой он был показан в Челябинске. По словам генерального продюсера фестиваля "RT.Док" Екатерины Яковлевой, кино о Журавлеве получилось трогательным, и публика приняла его тепло.