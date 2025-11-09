Чудесный праздник в Москве: тайны и самые красивые вещи жостовской росписи

На выставке представлено более 300 предметов — от кустарных изделий XIX века до экспериментальных работ современных дизайнеров.
Редкие образцы XIX века — подносы, демонстрирующие становление фирменного стиля Жостово, работы мастеров-классиков Бориса Графова, Олега Гаврилова, Василия Дюжаева соседствуют с авангардными экспериментальными произведениями 1920–1930‑х, созданными художниками ЦНОПС и НИИХП, а также коллаборациями с современными брендами. Впервые в Москве экспонируются предметы из частного собрания Александра Бычкова.
По архивным документам, эскизам и инструментам, представленным на выставке, можно многое узнать о технологии производства.
В разделе, посвященном "игрушечному цеху" Жостовской фабрики, — расписные лопатки, совки, ведерки, лейки.
Есть и юбилейные серии: сувениры к 150‑летию Александра Пушкина (1949), изделия к Олимпиаде‑80.
Экспозиция в Царицыно — не только ретроспектива, но и свидетельство актуальности старинного народного промысла и его развития.
"Для нас большая честь участвовать в выставке, приуроченной к 200‑летию промысла. Это итог многолетней работы и возможность показать широкой аудитории, как жостовская роспись живет, развивается и вдохновляет. Мы гордимся, что в юбилейный год экспонируются архивные материалы, редкие образцы, а также новые авторские коллекции, созданные нашими мастерами", — отметил гендиректор Жостовской фабрики декоративной росписи Андрей Климачев.
В юбилейной книге, подготовленной музеем и фабрикой, история лаковой росписи с XIX века до современности представлена редкими архивными фотографиями, репродукциями знаковых произведений и статьями искусствоведов.
В 1825 году в деревне Жостово братья Вишняковы открыли мастерскую лакированных вещей из металла. Подносы, сухарницы, шкатулки, поддоны и другие предметы для дома быстро стали популярными — были и удобными, и красивыми.
Стиль жостовских изделий формировался под влиянием других народных промыслов. От федоскинской лаковой миниатюры мастера взяли технику многослойной росписи и умение прорисовывать мелкие детали. Уральская роспись по металлу повлияла на выбор цветов и композицию.
Жостовские мастера выработали собственный неповторимый стиль: яркие, веселые цвета, искусная техника "свободного мазка", сочетание реалистичных деталей с декоративными элементами, уникальные рисунки — букеты, пейзажи и сказочные сюжеты.
Изделия Жостовской фабрики можно увидеть в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее.
Выставка продлится до 15 февраля 2026 года.
