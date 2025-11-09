Рейтинг@Mail.ru
Чудесный праздник в Москве: тайны и самые красивые вещи жостовской росписи - РИА Новости, 09.11.2025
Искусство
Культура
 
08:00 09.11.2025 (обновлено: 08:03 09.11.2025)
Чудесный праздник в Москве: тайны и самые красивые вещи жостовской росписи
Чудесный праздник в Москве: тайны и самые красивые вещи жостовской росписи - РИА Новости, 09.11.2025
Чудесный праздник в Москве: тайны и самые красивые вещи жостовской росписи
В Большом дворце музея‑заповедника "Царицыно" открылась выставка "Жостово. Вызывающе красиво", посвященная 200‑летию одного из самых узнаваемых русских... РИА Новости, 09.11.2025
фото, фото, москва, русский музей, третьяковская галерея, александр пушкин, государственный эрмитаж, царицыно (музей-заповедник), куда сходить , что посмотреть , искусство, музеи, культура-важное, выставки
Фото, Культура, Москва, Русский музей, Третьяковская галерея, Александр Пушкин, Государственный Эрмитаж, Царицыно (музей-заповедник), куда сходить , что посмотреть , Искусство, Музеи, Культура-Важное, Выставки
Чудесный праздник в Москве: тайны и самые красивые вещи жостовской росписи

В Царицыно открылась выставка "Жостово. Вызывающе красиво"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Большом дворце музея‑заповедника "Царицыно" открылась выставка "Жостово. Вызывающе красиво", посвященная 200‑летию одного из самых узнаваемых русских промыслов. Масштабная экспозиция показывает, как народное декоративно-прикладное искусство на протяжении многих веков развивается и остается актуальным и вдохновляющим. О том, что увидят посетители, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На выставке представлено более 300 предметов — от кустарных изделий XIX века до экспериментальных работ современных дизайнеров.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

На выставке представлено более 300 предметов — от кустарных изделий XIX века до экспериментальных работ современных дизайнеров.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Редкие образцы XIX века — подносы, демонстрирующие становление фирменного стиля Жостово, работы мастеров-классиков Бориса Графова, Олега Гаврилова, Василия Дюжаева соседствуют с авангардными экспериментальными произведениями 1920–1930‑х, созданными художниками ЦНОПС и НИИХП, а также коллаборациями с современными брендами. Впервые в Москве экспонируются предметы из частного собрания Александра Бычкова.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

Редкие образцы XIX века — подносы, демонстрирующие становление фирменного стиля Жостово, работы мастеров-классиков Бориса Графова, Олега Гаврилова, Василия Дюжаева соседствуют с авангардными экспериментальными произведениями 1920–1930‑х, созданными художниками ЦНОПС и НИИХП, а также коллаборациями с современными брендами. Впервые в Москве экспонируются предметы из частного собрания Александра Бычкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

По архивным документам, эскизам и инструментам, представленным на выставке, можно многое узнать о технологии производства.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

По архивным документам, эскизам и инструментам, представленным на выставке, можно многое узнать о технологии производства.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В разделе, посвященном "игрушечному цеху" Жостовской фабрики, — расписные лопатки, совки, ведерки, лейки.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

В разделе, посвященном "игрушечному цеху" Жостовской фабрики, — расписные лопатки, совки, ведерки, лейки.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Есть и юбилейные серии: сувениры к 150‑летию Александра Пушкина (1949), изделия к Олимпиаде‑80.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

Есть и юбилейные серии: сувениры к 150‑летию Александра Пушкина (1949), изделия к Олимпиаде‑80.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Экспозиция в Царицыно — не только ретроспектива, но и свидетельство актуальности старинного народного промысла и его развития.

"Для нас большая честь участвовать в выставке, приуроченной к 200‑летию промысла. Это итог многолетней работы и возможность показать широкой аудитории, как жостовская роспись живет, развивается и вдохновляет. Мы гордимся, что в юбилейный год экспонируются архивные материалы, редкие образцы, а также новые авторские коллекции, созданные нашими мастерами", — отметил гендиректор Жостовской фабрики декоративной росписи Андрей Климачев.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

Экспозиция в Царицыно — не только ретроспектива, но и свидетельство актуальности старинного народного промысла и его развития.

"Для нас большая честь участвовать в выставке, приуроченной к 200‑летию промысла. Это итог многолетней работы и возможность показать широкой аудитории, как жостовская роспись живет, развивается и вдохновляет. Мы гордимся, что в юбилейный год экспонируются архивные материалы, редкие образцы, а также новые авторские коллекции, созданные нашими мастерами", — отметил гендиректор Жостовской фабрики декоративной росписи Андрей Климачев.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В юбилейной книге, подготовленной музеем и фабрикой, история лаковой росписи с XIX века до современности представлена редкими архивными фотографиями, репродукциями знаковых произведений и статьями искусствоведов.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

В юбилейной книге, подготовленной музеем и фабрикой, история лаковой росписи с XIX века до современности представлена редкими архивными фотографиями, репродукциями знаковых произведений и статьями искусствоведов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В 1825 году в деревне Жостово братья Вишняковы открыли мастерскую лакированных вещей из металла. Подносы, сухарницы, шкатулки, поддоны и другие предметы для дома быстро стали популярными — были и удобными, и красивыми.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

В 1825 году в деревне Жостово братья Вишняковы открыли мастерскую лакированных вещей из металла. Подносы, сухарницы, шкатулки, поддоны и другие предметы для дома быстро стали популярными — были и удобными, и красивыми.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Стиль жостовских изделий формировался под влиянием других народных промыслов. От федоскинской лаковой миниатюры мастера взяли технику многослойной росписи и умение прорисовывать мелкие детали. Уральская роспись по металлу повлияла на выбор цветов и композицию.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

Стиль жостовских изделий формировался под влиянием других народных промыслов. От федоскинской лаковой миниатюры мастера взяли технику многослойной росписи и умение прорисовывать мелкие детали. Уральская роспись по металлу повлияла на выбор цветов и композицию.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Жостовские мастера выработали собственный неповторимый стиль: яркие, веселые цвета, искусная техника "свободного мазка", сочетание реалистичных деталей с декоративными элементами, уникальные рисунки — букеты, пейзажи и сказочные сюжеты.

Изделия Жостовской фабрики можно увидеть в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее.

Выставка продлится до 15 февраля 2026 года.

Выставка Жостово. Вызывающе красиво в Москве

Жостовские мастера выработали собственный неповторимый стиль: яркие, веселые цвета, искусная техника "свободного мазка", сочетание реалистичных деталей с декоративными элементами, уникальные рисунки — букеты, пейзажи и сказочные сюжеты.

Изделия Жостовской фабрики можно увидеть в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее.

Выставка продлится до 15 февраля 2026 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Культура
 
 
