Чудесный праздник в Москве: тайны и самые красивые вещи жостовской росписи

Экспозиция в Царицыно — не только ретроспектива, но и свидетельство актуальности старинного народного промысла и его развития.

"Для нас большая честь участвовать в выставке, приуроченной к 200‑летию промысла. Это итог многолетней работы и возможность показать широкой аудитории, как жостовская роспись живет, развивается и вдохновляет. Мы гордимся, что в юбилейный год экспонируются архивные материалы, редкие образцы, а также новые авторские коллекции, созданные нашими мастерами", — отметил гендиректор Жостовской фабрики декоративной росписи Андрей Климачев.