15:38 09.11.2025 (обновлено: 17:46 09.11.2025)
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины сделал заявление о выборах
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины сделал заявление о выборах
Владимир Зеленский ведет Украину к уничтожению страны и ее народа, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2025
в мире, украина, киев, владимир зеленский, николай азаров (политик), владимир путин
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Владимир Путин
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины сделал заявление о выборах

Азаров: сохранение власти за Зеленским приведет к разрушению Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет Украину к уничтожению страны и ее народа, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Зеленский находится у власти шесть с половиной лет. <…> Мне безразлична его лично судьба, но если он останется у власти, это будет означать продолжение разрушения Украины и уничтожение ее народа. Если эта простая истина не доходит до людей, пусть избирают, кого хотят, даже Зеленского", — написал он.
Украинцев готовят к уходу Зеленского, считают в силовых структурах
Экс-премьер добавил, что жители Украины неизбежно столкнутся с тем же самым, что получают на протяжении последних шести с половиной лет, если нынешний глава киевского режима сможет сохранить свою власть.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров: США, похоже, трудно убедить Зеленского не мешать урегулированию
10:30
 
