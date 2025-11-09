https://ria.ru/20251109/zapad-2053790414.html
"Быстрее!" На Западе сделали жесткое заявление о помощи Киеву
"Быстрее!" На Западе сделали жесткое заявление о помощи Киеву - РИА Новости, 09.11.2025
"Быстрее!" На Западе сделали жесткое заявление о помощи Киеву
Европе следует восстановить отношения с Россией и перестать вооружать Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе Х. РИА Новости, 09.11.2025
"Быстрее!" На Западе сделали жесткое заявление о помощи Киеву
Филиппо призвал прекратить вооружать Киев и наладить отношения с Россией
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Европе следует восстановить отношения с Россией и перестать вооружать Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе Х
.
"Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины
и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог между Францией
и Россией
как можно быстрее!" — написал Филиппо
.
Он назвал безумием размещение немецких антидроновых системы в Бельгии на фоне инцидентов с беспилотниками в этой стране.
"Германия размещает в Бельгии военные средства, предположительно, против России! Осознаем ли мы весь уровень абсурдности, манипуляции и безумия этой антироссийской паранойи?" — высказался Филиппо.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над бельгийскими военными базами и аэропортами, однако не привел никаких доказательств.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.
В среду российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии на тему дронов заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия не имеет никакого отношения к инцидентам с дронами.
Москва
считает, что поставки вооружений Киеву
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.