"Быстрее!" На Западе сделали жесткое заявление о помощи Киеву - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 09.11.2025 (обновлено: 16:35 09.11.2025)
"Быстрее!" На Западе сделали жесткое заявление о помощи Киеву
Европе следует восстановить отношения с Россией и перестать вооружать Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе Х. РИА Новости, 09.11.2025
Филиппо призвал прекратить вооружать Киев и наладить отношения с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Европе следует восстановить отношения с Россией и перестать вооружать Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе Х.
"Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог между Францией и Россией как можно быстрее!" — написал Филиппо.
Он назвал безумием размещение немецких антидроновых системы в Бельгии на фоне инцидентов с беспилотниками в этой стране.
"Германия размещает в Бельгии военные средства, предположительно, против России! Осознаем ли мы весь уровень абсурдности, манипуляции и безумия этой антироссийской паранойи?" — высказался Филиппо.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над бельгийскими военными базами и аэропортами, однако не привел никаких доказательств.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.
В среду российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии на тему дронов заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия не имеет никакого отношения к инцидентам с дронами.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
