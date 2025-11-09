МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Европе следует восстановить отношения с Россией и перестать вооружать Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе Европе следует восстановить отношения с Россией и перестать вооружать Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе Х

"Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог между Францией Россией как можно быстрее!" — написал Филиппо

Он назвал безумием размещение немецких антидроновых системы в Бельгии на фоне инцидентов с беспилотниками в этой стране.

"Германия размещает в Бельгии военные средства, предположительно, против России! Осознаем ли мы весь уровень абсурдности, манипуляции и безумия этой антироссийской паранойи?" — высказался Филиппо.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над бельгийскими военными базами и аэропортами, однако не привел никаких доказательств.

С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.

В среду российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии на тему дронов заявило телеканалу VRT о готовности к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия не имеет никакого отношения к инцидентам с дронами.