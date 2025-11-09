Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась об ответных мерах на визовые ограничения ЕС - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 09.11.2025 (обновлено: 06:06 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/zakharova-2053733637.html
Захарова высказалась об ответных мерах на визовые ограничения ЕС
Захарова высказалась об ответных мерах на визовые ограничения ЕС - РИА Новости, 09.11.2025
Захарова высказалась об ответных мерах на визовые ограничения ЕС
Ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T02:29:00+03:00
2025-11-09T06:06:00+03:00
россия
мария захарова
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
https://ria.ru/20251108/mid-2053726403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Санкции в отношении России
Захарова высказалась об ответных мерах на визовые ограничения ЕС

Захарова: ответ на визовые ограничения будет приниматься с учетом интересов РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов", — сказала Захарова в программе "Право знать" на канале ТВЦ.
Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза. К этому решению должны присоединиться также страны из зоны шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу. Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Захарова считает, что ограничение выдачи виз россиянам погубит ЕС
Вчера, 23:19
 
РоссияМария ЗахароваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала