В Тульской области задержали мужчину после взрыва газа в доме

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге газа в жилом доме в Куркино, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.

По данным следствия, задержанный жил на первом этаже дома, где накануне прогремел взрыв. В ночь на субботу он самостоятельно демонтировал заглушки газового оборудования, после чего в квартире скопился природный газ, который мужчина поджег с помощью зажигалки.