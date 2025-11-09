В Тульской области задержали мужчину после взрыва газа в доме

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге газа в жилом доме в Куркино, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
"В настоящее время 37-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом"). Расследование продолжается", — говорится в релизе.
© Фото : МЧС Тульской области/TelegramНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
© Фото : МЧС Тульской области/На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
По данным следствия, задержанный жил на первом этаже дома, где накануне прогремел взрыв. В ночь на субботу он самостоятельно демонтировал заглушки газового оборудования, после чего в квартире скопился природный газ, который мужчина поджег с помощью зажигалки.
Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Ленина в Куркино. Во время взрыва рухнули стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека, их госпитализировали в Ефремовскую районную больницу. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.