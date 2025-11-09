Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области задержали мужчину после взрыва газа в доме
11:18 09.11.2025 (обновлено: 14:06 09.11.2025)
В Тульской области задержали мужчину после взрыва газа в доме
В Тульской области задержали мужчину после взрыва газа в доме
В Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге газа в жилом доме в Куркино, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону. РИА Новости, 09.11.2025
Задержание мужчины, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркино
В Тульской области задержали мужчину, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркино, сообщили в СК. Он демонтировал заглушку газового оборудования в своей квартире, в результате чего там скопился газ, который и привел к взрыву.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Тульской области
Часть подъезда обрушилась после взрыва газа в Тульской области. ЧП произошло в трёхэтажном доме на улице Ленина в после городского типа Куркино. Обрушился первый подъезд — торцевая сторона, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали семь человек, двух в тяжёлом состоянии госпитализировали в Ефремовскую больницу. Для жителей дома организован пункт временного размещения в школе №1. СК возбудил уголовное дело. Причины взрыва выясняются.
В Тульской области задержали мужчину после взрыва газа в доме

В Тульской области задержали подозреваемого в поджоге газа в доме в Куркино

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге газа в жилом доме в Куркино, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
"В настоящее время 37-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом"). Расследование продолжается", — говорится в релизе.
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
По данным следствия, задержанный жил на первом этаже дома, где накануне прогремел взрыв. В ночь на субботу он самостоятельно демонтировал заглушки газового оборудования, после чего в квартире скопился природный газ, который мужчина поджег с помощью зажигалки.
Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Ленина в Куркино. Во время взрыва рухнули стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека, их госпитализировали в Ефремовскую районную больницу. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
 
