В Ромнах в Сумской области прогремел взрыв - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 09.11.2025
В Ромнах в Сумской области прогремел взрыв
В Ромнах в Сумской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в воскресенье в Ромнах, расположенных в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.11.2025
РИА Новости
2025
Новости
В Ромнах в Сумской области прогремел взрыв

В городе Ромны в Сумской области прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

Украинские пожарные во время тушения пожара после взрыва
Украинские пожарные во время тушения пожара после взрыва
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара после взрыва. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Ромнах, расположенных в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Ромах в Сумской области слышали взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
