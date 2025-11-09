https://ria.ru/20251109/vzryv-2053785809.html
В Ромнах в Сумской области прогремел взрыв
В Ромнах в Сумской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в воскресенье в Ромнах, расположенных в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.11.2025
В городе Ромны в Сумской области прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога