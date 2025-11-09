В Белгородской области от удара FPV-дрона погиб мужчина

БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Мужчина, которого считали пропавшим, погиб два дня назад в селе Козинка Грайворонского округа от удара украинского FPV-дрона по легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.