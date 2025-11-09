Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Закотное, Степановка, Славянск, Северск, Иванополье, Софиевка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18