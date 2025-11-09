Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 09.11.2025
12:27 09.11.2025
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 09.11.2025
донецкая народная республика
константиновка
славянск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
константиновка
славянск
Донецкая Народная Республика, Константиновка, Славянск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Закотное, Степановка, Славянск, Северск, Иванополье, Софиевка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
