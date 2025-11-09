Рейтинг@Mail.ru
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ под Сумами и Харьковом - РИА Новости, 09.11.2025
12:17 09.11.2025 (обновлено: 12:34 09.11.2025)
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ под Сумами и Харьковом
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ под Сумами и Харьковом
ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ под Сумами и Харьковом

ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действия "Севера"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Новая Сечь, Искрисковщина и Коднратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Как уточнили в ведомстве, ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, 12 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и три склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
