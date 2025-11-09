"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ под Сумами и Харьковом

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, 12 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и три склада материальных средств.