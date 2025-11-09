https://ria.ru/20251109/vsu-2053768237.html
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ под Сумами и Харьковом
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ под Сумами и Харьковом - РИА Новости, 09.11.2025
"Север" нанес огневое поражение бригадам ВСУ под Сумами и Харьковом
ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
