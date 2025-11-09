Боевики ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Деморализованные боевики ВСУ массово сдаются в плен и дезертируют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в самовольное оставление части", — сказал собеседник агентства.
На Харьковском направлении действует группировка войск "Запад". К концу октября она овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Российские бойцы продолжают уничтожать окруженные формирования противника. За сутки потери ВСУ в районе этого населенного пункта составили:
- до 55 военных;
- 18 единиц вооружения и военной техники, в том числе две ББМ;
- две 155-миллиметровые САУ Paladin американского производства;
- семь пикапов;
- четыре станции РЭБ.
