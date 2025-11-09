https://ria.ru/20251109/vsu-2053736345.html
Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших
Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших
КУРСК, 9 ноя — РИА Новости. Украинское командование скрывает данные о попавших в плен и погибших украинских военнослужащих, чтобы занизить официальную статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Им (командованию ВСУ
. — Прим. ред.) невыгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что (потерь. — Прим. ред.) несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на сто почти потери украинской армии", — подчеркнул Иван.
Командиры ВСУ скрывают информацию о погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать материальную компенсацию их семьям.
"Это надо признать, что такие потери, это, считайте, выплаты надо этим всем (семьям. — Прим. ред.)", — уточнил военнопленный.
Иван добавил, что пока статус пленного не подтвержден официально, его заработная плата продолжает накапливаться на карте. За это время украинские командиры рассчитывают придумать способ, чтобы получить доступ к его счету и снять деньги.