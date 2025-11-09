Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 09.11.2025 (обновлено: 13:56 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/vsu-2053736345.html
Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших
Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших - РИА Новости, 09.11.2025
Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших
Украинское командование скрывает данные о попавших в плен и погибших украинских военнослужащих, чтобы занизить официальную статистику потерь и присваивать... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T03:47:00+03:00
2025-11-09T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20251108/svo-2053712353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших

ВСУ не признают погибших для занижения статистики и хищения средств

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 9 ноя — РИА Новости. Украинское командование скрывает данные о попавших в плен и погибших украинских военнослужащих, чтобы занизить официальную статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Им (командованию ВСУ. — Прим. ред.) невыгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что (потерь. — Прим. ред.) несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на сто почти потери украинской армии", — подчеркнул Иван.
Командиры ВСУ скрывают информацию о погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать материальную компенсацию их семьям.
"Это надо признать, что такие потери, это, считайте, выплаты надо этим всем (семьям. — Прим. ред.)", — уточнил военнопленный.
Иван добавил, что пока статус пленного не подтвержден официально, его заработная плата продолжает накапливаться на карте. За это время украинские командиры рассчитывают придумать способ, чтобы получить доступ к его счету и снять деньги.
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Командование элитной бригады ВСУ бросило своих солдат на позициях
Вчера, 20:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала