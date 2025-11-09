Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших

КУРСК, 9 ноя — РИА Новости. Украинское командование скрывает данные о попавших в плен и погибших украинских военнослужащих, чтобы занизить официальную статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.

"Им (командованию ВСУ . — Прим. ред.) невыгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что (потерь. — Прим. ред.) несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на сто почти потери украинской армии", — подчеркнул Иван.

Командиры ВСУ скрывают информацию о погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать материальную компенсацию их семьям.

"Это надо признать, что такие потери, это, считайте, выплаты надо этим всем (семьям. — Прим. ред.)", — уточнил военнопленный.