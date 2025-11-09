Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал о восстановлении домов в Донбассе волонтерами РПЦ
Религия
 
16:21 09.11.2025 (обновлено: 16:35 09.11.2025)
Патриарх Кирилл рассказал о восстановлении домов в Донбассе волонтерами РПЦ
Патриарх Кирилл рассказал о восстановлении домов в Донбассе волонтерами РПЦ
Патриарх Кирилл рассказал о восстановлении домов в Донбассе волонтерами РПЦ
Свыше 5 тысяч добровольцев Русской православной церкви (РПЦ) отремонтировали более 500 домов нуждающихся, проживающих в Донбассе, сообщил в воскресенье патриарх
религия
донбасс
мариуполь
авдеевка
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
волонтеры
донбасс
мариуполь
авдеевка
донбасс, мариуполь, авдеевка, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), волонтеры
Религия, Донбасс, Мариуполь, Авдеевка, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Волонтеры
Патриарх Кирилл рассказал о восстановлении домов в Донбассе волонтерами РПЦ

Патриарх Кирилл: 5 тыс волонтеров РПЦ отремонтировали более 500 домов в Донбассе

© Фото : Патриаршая гуманитарная миссия Русской Православной ЦерквиДобровольцы Русской православной церкви восстанавливают частный дом в Донбассе
Добровольцы Русской православной церкви восстанавливают частный дом в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Патриаршая гуманитарная миссия Русской Православной Церкви
Добровольцы Русской православной церкви восстанавливают частный дом в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 5 тысяч добровольцев Русской православной церкви (РПЦ) отремонтировали более 500 домов нуждающихся, проживающих в Донбассе, сообщил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Чтобы помочь мирным жителям, в Донбасс съездили свыше 5 тысяч волонтеров (РПЦ - ред.). В приграничных районах, в зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, и поддержку получают десятки тысяч людей. В рамках проекта восстановления частного жилья силами добровольцев в Мариуполе, Авдеевке, Волновахе, Ясиноватой и других городах было отремонтировано больше 500 домов. В этих зданиях проживают пожилые люди, инвалиды, которые сами не могут ни отремонтировать, ни вообще привести в порядок свое жилье", - сказал Кирилл на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению.
Патриарх также поблагодарил отправившихся на новые территории тружеников-волонтеров.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению РПЦ проходит 8-11 ноября. На нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.
Протоиерей Михаил Потокин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Добровольцы РПЦ передали нуждающимся в Донецке более ста тонн воды
5 ноября, 15:34
 
РелигияДонбассМариупольАвдеевкаРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Волонтеры
 
 
