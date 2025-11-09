Патриарх Кирилл рассказал о восстановлении домов в Донбассе волонтерами РПЦ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 5 тысяч добровольцев Русской православной церкви (РПЦ) отремонтировали более 500 домов нуждающихся, проживающих в Донбассе, сообщил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Чтобы помочь мирным жителям, в Донбасс съездили свыше 5 тысяч волонтеров (РПЦ - ред.). В приграничных районах, в зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, и поддержку получают десятки тысяч людей. В рамках проекта восстановления частного жилья силами добровольцев в Мариуполе, Авдеевке, Волновахе, Ясиноватой и других городах было отремонтировано больше 500 домов. В этих зданиях проживают пожилые люди, инвалиды, которые сами не могут ни отремонтировать, ни вообще привести в порядок свое жилье", - сказал Кирилл на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению.
Патриарх также поблагодарил отправившихся на новые территории тружеников-волонтеров.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению РПЦ проходит 8-11 ноября. На нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.