Патриарх Кирилл рассказал о восстановлении домов в Донбассе волонтерами РПЦ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 5 тысяч добровольцев Русской православной церкви (РПЦ) отремонтировали более 500 домов нуждающихся, проживающих в Донбассе, сообщил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.