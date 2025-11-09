https://ria.ru/20251109/voennye-2053769141.html
ВС России поразили украинские объекты энергетики
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины
, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ
, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 801 беспилотный летательный аппарат, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 925 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 194 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 243 единицы специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.