В штате Теннесси потерпел крушение вертолет
02:39 09.11.2025
В штате Теннесси потерпел крушение вертолет
В штате Теннесси потерпел крушение вертолет
Однодвигательный вертолет Airbus Helicopter EC130T2 потерпел крушение в американском штате Теннесси, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте...
В штате Теннесси потерпел крушение вертолет

В штате Теннесси потерпел крушение однодвигательный вертолет

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Однодвигательный вертолет Airbus Helicopter EC130T2 потерпел крушение в американском штате Теннесси, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).
"NTSB расследует крушение вертолета Airbus Helicopter EC130T2, произошедшее 8 ноября неподалеку от Лебанона, штат Теннесси", - написала служба в соцсети X.
Сведения о погибших не сообщаются.
В США разбился грузовой самолет
В США разбился грузовой самолет
5 ноября, 02:06
 
