В штате Теннесси потерпел крушение вертолет
Однодвигательный вертолет Airbus Helicopter EC130T2 потерпел крушение в американском штате Теннесси, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте... РИА Новости, 09.11.2025
в мире
теннесси
ntsb
сша
теннесси
сша
