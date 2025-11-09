В ЕК не ответили, сообщала ли Венгрия о планах на исключение из санкций США

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии РИА Новости не ответили, уведомляла ли Венгрия о желании получить в США исключение из санкций против российской нефти.

В ЕК уверены, что якобы "это поможет ЕС стать более энергетически независимым, повысить безопасность энергоснабжения и укрепить энергетическую независимость и конкурентоспособность".

Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом Доме, пояснив, что исключение действует один год, и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.