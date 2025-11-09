Рейтинг@Mail.ru
В ЕК не ответили, сообщала ли Венгрия о планах на исключение из санкций США - РИА Новости, 09.11.2025
08:27 09.11.2025
В ЕК не ответили, сообщала ли Венгрия о планах на исключение из санкций США
В ЕК не ответили, сообщала ли Венгрия о планах на исключение из санкций США
В Еврокомиссии РИА Новости не ответили, уведомляла ли Венгрия о желании получить в США исключение из санкций против российской нефти.
2025-11-09T08:27:00+03:00
2025-11-09T08:27:00+03:00
В ЕК не ответили, сообщала ли Венгрия о планах на исключение из санкций США

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии РИА Новости не ответили, уведомляла ли Венгрия о желании получить в США исключение из санкций против российской нефти.
Еврокомиссии нет конкретных комментариев по данному вопросу в части, касающейся применения санкций США", - сообщил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что "в целом Еврокомиссия выдвинула предложение о постепенном и полном прекращении импорта российского газа и нефти в ЕС к концу 2027 года".
В ЕК уверены, что якобы "это поможет ЕС стать более энергетически независимым, повысить безопасность энергоснабжения и укрепить энергетическую независимость и конкурентоспособность".
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в субботу заявил, что по итогам переговоров с Дональдом Трампом поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение.
Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом Доме, пояснив, что исключение действует один год, и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Заголовок открываемого материала