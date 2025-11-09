Рейтинг@Mail.ru
"Искать убежища". На Западе выступили с предупреждением об украинцах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 09.11.2025
"Искать убежища". На Западе выступили с предупреждением об украинцах
Украинцы устроят массовый побег в Европу этой зимой, предположил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. РИА Новости, 09.11.2025
Кошкович: миллионы украинцев будут искать убежища в Европе этой зимой

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинцы устроят массовый побег в Европу этой зимой, предположил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе, очень высок. Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского смириться с унизительным, но хотя бы частичным поражением сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины", — считает он.
Аналитик подчеркнул, что "каждая пуля, каждая ракета и каждый цент", отданные киевскому режиму, продлевают "бессмысленную войну" и увеличивают вероятность катастрофического краха Украины.
С конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
