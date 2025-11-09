Рейтинг@Mail.ru
"Только начало": в Киеве забили тревогу после российского удара возмездия
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 09.11.2025 (обновлено: 18:15 09.11.2025)
"Только начало": в Киеве забили тревогу после российского удара возмездия
"Только начало": в Киеве забили тревогу после российского удара возмездия - РИА Новости, 09.11.2025
"Только начало": в Киеве забили тревогу после российского удара возмездия
Российский удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ является только началом, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 09.11.2025
в мире, украина, киев, леонид кучма, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центрэнерго, укрэнерго, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Леонид Кучма, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центрэнерго, Укрэнерго, Россия
"Только начало": в Киеве забили тревогу после российского удара возмездия

Соскин назвал российский удар возмездия по Украине только началом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ является только началом, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Все идет к полному краху. Эта атака, по сути, — уничтожение всей энергетической системы Украины. И это только начало, будет еще хуже" — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины сделал заявление о выборах
15:38
По мнению политолога, Владимир Зеленский старается не замечать и не говорить о наличии серьезных внутренних проблем, а лишь "рассказывает, что все классно".
Ранее в субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Быстрее!" На Западе сделали жесткое заявление о помощи Киеву
15:34
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что произойдет с Киевом
14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЛеонид КучмаОлег СоскинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентрэнергоУкрэнергоРоссия
 
 
