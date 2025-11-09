"Только начало": в Киеве забили тревогу после российского удара возмездия

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ является только началом, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Все идет к полному краху. Эта атака, по сути, — уничтожение всей энергетической системы Украины. И это только начало, будет еще хуже" — сказал он.
По мнению политолога, Владимир Зеленский старается не замечать и не говорить о наличии серьезных внутренних проблем, а лишь "рассказывает, что все классно".
Ранее в субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.