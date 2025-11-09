"Только начало": в Киеве забили тревогу после российского удара возмездия

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ является только началом, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.