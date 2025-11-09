Рейтинг@Mail.ru
Украина ввела санкции против Кирилла Дмитриева - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053802956.html
Украина ввела санкции против Кирилла Дмитриева
Украина ввела санкции против Кирилла Дмитриева - РИА Новости, 09.11.2025
Украина ввела санкции против Кирилла Дмитриева
Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T17:40:00+03:00
2025-11-09T17:40:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
кирилл дмитриев
александр бугаев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053300873.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, кирилл дмитриев, александр бугаев, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Александр Бугаев, Евросоюз, Санкции в отношении России
Украина ввела санкции против Кирилла Дмитриева

Киев ввел санкции против главы РФПИ Кирилла Дмитриева

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.
На сайте Зеленского опубликован документ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке лиц, против которых введены санкции, значится Дмитриев.
Кроме того, санкции затронули представителя российской переговорной группы, генерал-лейтенанта Александра Зорина, бывшего главу конституционного суда Украины Алеександра Тупицкого, первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрея Омельчука.
Из сообщения на сайте офиса Зеленского следует, что санкции также применены против российских издательств "Виче", " Питер", "Книжный мир", "Центрполиграф" и "Яуза".
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Украина ввела санкции против 36 компаний из России, работающих в Арктике
6 ноября, 21:47
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевАлександр БугаевЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала