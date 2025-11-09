Украина ввела санкции против Кирилла Дмитриева

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.