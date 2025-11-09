В некоторых областях Украины применяют три очереди отключения электричества

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три очереди отключения электроэнергии применяют в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ситуация со светом остается самой сложной, заявил в воскресенье первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
"Сейчас в большинстве регионов страны действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей, а также графики ограничения для бизнеса. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, там действуют по три очереди отключения. В остальных регионах применяются графики ограничений до двух с половиной очередей", - заявил Некрасов в эфире национального телемарафона.
Компания "Центрэнерго" в субботу сообщала об остановке всех государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.