09.11.2025
В некоторых областях Украины применяют три очереди отключения электричества
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 09.11.2025
В некоторых областях Украины применяют три очереди отключения электричества
В некоторых областях Украины применяют три очереди отключения электричества - РИА Новости, 09.11.2025
В некоторых областях Украины применяют три очереди отключения электричества
Три очереди отключения электроэнергии применяют в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ситуация со светом остается самой сложной, заявил в... РИА Новости, 09.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
центрэнерго
украина
полтавская область
в мире, украина, полтавская область, центрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Центрэнерго
В некоторых областях Украины применяют три очереди отключения электричества

Под Харьковом, Сумами и Полтавой применяют 3 очереди отключения света

Линии электропередачи
Линии электропередачи
Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три очереди отключения электроэнергии применяют в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ситуация со светом остается самой сложной, заявил в воскресенье первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
"Сейчас в большинстве регионов страны действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей, а также графики ограничения для бизнеса. Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, там действуют по три очереди отключения. В остальных регионах применяются графики ограничений до двух с половиной очередей", - заявил Некрасов в эфире национального телемарафона.
Компания "Центрэнерго" в субботу сообщала об остановке всех государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Украинские пожарные в Киеве
В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса
10:18
10:18
 
