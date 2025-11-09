В некоторых областях Украины применяют три очереди отключения электричества

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Три очереди отключения электроэнергии применяют в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где ситуация со светом остается самой сложной, заявил в воскресенье первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.