НАТО инспектирует связанную с Порошенко бригаду

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Делегация постпредов государств-членов НАТО приехала с инспекцией в расположение 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия", в которой числятся приближенные экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В расположение 2-го корпуса Нацгвардии Украины
"Хартия" прибыла делегации постоянных представителей государств-членов НАТО
: послов США
, Соединенного Королевства, Германии
, Франции
, Италии
, Польши
, Нидерландов
и Канады
в Североатлантическом альянсе", - сказал собеседник агентства.
Делегацию, по его словам, возглавлял постоянный представитель США при НАТО, посол Мэтью Виттакер.
"Встречал кураторов лично командир корпуса Игорь Оболенский вместе со своим замом Максимом Голубком, которые отчитались перед хозяевами о результатах проделанной работы", - отметил представитель силовых структур.
Он напомнил, что "Хартия" стала прибежищем для различного рода медийных личностей и чиновников, как правило, лояльных бывшему президенту Украины Петру Порошенко
.
"Прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского - очередной негативный сигнал для киевского диктатора в преддверии потенциальных выборов", - полагает он.