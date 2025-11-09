Рейтинг@Mail.ru
НАТО инспектирует связанную с Порошенко бригаду - РИА Новости, 09.11.2025
14:26 09.11.2025
НАТО инспектирует связанную с Порошенко бригаду
НАТО инспектирует связанную с Порошенко бригаду - РИА Новости, 09.11.2025
НАТО инспектирует связанную с Порошенко бригаду
Делегация постпредов государств-членов НАТО приехала с инспекцией в расположение 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия", в которой числятся приближенные... РИА Новости, 09.11.2025
в мире
украина
сша
германия
петр порошенко
нато
НАТО инспектирует связанную с Порошенко бригаду

НАТО инспектирует близкую к экс-президенту Порошенко бригаду "Хартия"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и Петр Порошенко
Владимир Зеленский и Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Делегация постпредов государств-членов НАТО приехала с инспекцией в расположение 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия", в которой числятся приближенные экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В расположение 2-го корпуса Нацгвардии Украины "Хартия" прибыла делегации постоянных представителей государств-членов НАТО: послов США, Соединенного Королевства, Германии, Франции, Италии, Польши, Нидерландов и Канады в Североатлантическом альянсе", - сказал собеседник агентства.
Делегацию, по его словам, возглавлял постоянный представитель США при НАТО, посол Мэтью Виттакер.
"Встречал кураторов лично командир корпуса Игорь Оболенский вместе со своим замом Максимом Голубком, которые отчитались перед хозяевами о результатах проделанной работы", - отметил представитель силовых структур.
Он напомнил, что "Хартия" стала прибежищем для различного рода медийных личностей и чиновников, как правило, лояльных бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
"Прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского - очередной негативный сигнал для киевского диктатора в преддверии потенциальных выборов", - полагает он.
В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине
