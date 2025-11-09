Рейтинг@Mail.ru
На Украине пьяный начальник военкомата хвастался убийством мирных жителей - РИА Новости, 09.11.2025
14:23 09.11.2025
На Украине пьяный начальник военкомата хвастался убийством мирных жителей
2025-11-09T14:23:00+03:00
2025-11-09T14:23:00+03:00
в мире
одесса
украина
в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
На Украине пьяный начальник военкомата хвастался убийством мирных жителей

В Одессе пьяный начальник военкомата хвастался убийством мирных жителей

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пьяный начальник одного из отделений украинского военкомата во время празднования своего дня рождения в баре в Одессе оскорблял женщину и хвастался убийством мирных жителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские блогеры публикуют видео из одесского бара, где пьяный начальник одного из отделений ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) полковник Дмитрий Шахнов оскорбляет женщину у барной стойки. Шахнов хвастается тем, что убивал мирных жителей, будучи в АТО (так называемая антитеррористическая операция), но в текущем конфликте участвовать почему-то не может", - сказал собеседник агентства.
Инцидент, по его словам, произошел в октябре, когда Шахнов праздновал свой день рождения.
Официальных комментариев по поводу инцидента от представителей ТЦК пока не поступало, добавил он.
Автомобиль полиции в украине - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком
23 июня, 23:38
 
