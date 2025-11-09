https://ria.ru/20251109/ukraina-2053782622.html
На Украине пьяный начальник военкомата хвастался убийством мирных жителей
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пьяный начальник одного из отделений украинского военкомата во время празднования своего дня рождения в баре в Одессе оскорблял женщину и хвастался убийством мирных жителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские блогеры публикуют видео из одесского бара, где пьяный начальник одного из отделений ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) полковник Дмитрий Шахнов оскорбляет женщину у барной стойки. Шахнов хвастается тем, что убивал мирных жителей, будучи в АТО (так называемая антитеррористическая операция), но в текущем конфликте участвовать почему-то не может", - сказал собеседник агентства.
Инцидент, по его словам, произошел в октябре, когда Шахнов праздновал свой день рождения.
Официальных комментариев по поводу инцидента от представителей ТЦК пока не поступало, добавил он.