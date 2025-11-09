https://ria.ru/20251109/ukraina-2053774183.html
Украинцев готовят к уходу Зеленского, считают в силовых структурах
Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.11.2025
Источник: Украину готовят к построению военной диктатуры и уходу Зеленского
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства обратил внимание на недавнюю публикацию в украинских СМИ архивных интервью матери Зеленского
о любви ее сына к "мясорубкам".
"Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине
. И это далеко не случайность", - сказал он.
Такие моменты, по его словам, не возникают просто так.
"Следовательно, кому-то дана команда уничтожить репутацию просроченного президента Украины для подготовки его поста для нового амбициозного лидера. Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу", - отметил представитель силовых структур.