09.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 09.11.2025
Украинцев готовят к уходу Зеленского, считают в силовых структурах
Украинцев готовят к уходу Зеленского, считают в силовых структурах
Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T13:29:00+03:00
2025-11-09T13:29:00+03:00
Украинцев готовят к уходу Зеленского, считают в силовых структурах

Источник: Украину готовят к построению военной диктатуры и уходу Зеленского

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Владимиру Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства обратил внимание на недавнюю публикацию в украинских СМИ архивных интервью матери Зеленского о любви ее сына к "мясорубкам".
"Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине. И это далеко не случайность", - сказал он.
Такие моменты, по его словам, не возникают просто так.
"Следовательно, кому-то дана команда уничтожить репутацию просроченного президента Украины для подготовки его поста для нового амбициозного лидера. Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу", - отметил представитель силовых структур.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера
Специальная военная операция на Украине
 
 
