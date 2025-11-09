Такие моменты, по его словам, не возникают просто так.

"Следовательно, кому-то дана команда уничтожить репутацию просроченного президента Украины для подготовки его поста для нового амбициозного лидера. Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу", - отметил представитель силовых структур.