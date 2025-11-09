Рейтинг@Mail.ru
В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса
10:18 09.11.2025 (обновлено: 14:27 09.11.2025)
В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса
В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X призвал к переговорам после отключения ТЭС на Украине. РИА Новости, 09.11.2025
В Германии обратились к Украине с призывом после энергетического коллапса

Дотком призвал к переговорам после отключения ТЭС на Украине

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X призвал к переговорам после отключения ТЭС на Украине.
«
"В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Венгрии выступили с предупреждением Зеленскому после коллапса на Украине
08:58
В субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
Владимир Путин не раз подчеркивал заинтересованность в долгосрочном урегулировании, предполагающем устранение первопричин конфликта. В их числе Россия называла угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО, и попытки втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера
04:14
 
