Экс-чиновник США назвал Украину преступным государством

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла Лоуренс Уилкерсон в интервью РИА Новости заявил, что в 2002-2005 годах взаимодействовал с властями в Киеве – все, с кем он контактировал, были коррумпированы и являлись преступниками.

"Я довольно много знал о ситуации с 2002-го по 2005-й год, когда был главой аппарата Колина Пауэлла , поскольку мне приходилось иметь дело с такими людьми, как Юлия Тимошенко, и мне приходилось иметь дело с людьми из олигархических кругов в Киеве", - сказал Уилкерсон.

По его словам, он "не смог найти ни одного человека" в руководстве Украины, который не был бы коррумпирован. "Все они были коррумпированы. Вся политическая структура была коррумпирована. И я даже сказал об этом госсекретарю", - подчеркнул бывший чиновник.

Как указал Уилкерсон, ему приходилось иметь дело с Виктором Ющенко, когда тот приезжал в США на лечение.