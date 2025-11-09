До Нового года еще достаточно далеко, но в ночь с пятницы на субботу на Украине отмечались яркие вспышки и громкие звуки. Однако это были не возгласы радости и росчерки фейерверков, а зарево горящих объектов энергетики. Самым первым и эмоциональным было заявление дирекции " Центрэнерго ", отстучавшей гаечным ключом по рельсу: "Станции в огне! Мы остановились! Ноль генерации!". В конце имелась жалобная приписка, что все три тепловые электростанции объединения — это объекты не военные и оружие они не производят. Но это уже привычная украинская театральщина, рассчитанная на западного зрителя и спонсора, однако об этом чуть ниже.

Украинские источники оперативно опубликовали схему маршрутов движения российских ударных БПЛА, а также цели, куда направлялись различные ракеты. Хорошо заметна максимальная плотность барражирования в восточной и центральной частях Украины, тогда как в районе Киева Житомира отмечено относительно мало попаданий.

Показательно, что воздушное командование ВСУ , к задачам которого относится и противовоздушная оборона, крайне сдержанно прокомментировало успешность своей работы, хотя ранее их неоднократно ловили на победоносных докладах, где количество якобы сбитых целей превышало количество запущенных с российской стороны. Видимо, изнутри Украины боевая работа наших ВКС выглядела столь наглядно, что военные решили лишний раз не раздражать население, в существенной своей части сидящее без света, воды и тепла.

Уже есть официальные заявления представителей группировок наших войск и сводная информация от Министерства обороны, но в данном случае вполне можно предоставить слово противоположной стороне, благо информационный поток оттуда обильный и подробный. Многочисленные взрывы, пожары с мощным задымлением отмечены вокруг Трипольской теплоэлектростанции, на Кременчугской гидроэлектростанции (третий каскад Днепра ), на двух ТЭС — "Приднепровской" в Днепропетровской области и "Змиевской" в Харьковской. Что-то горело на Харьковской ТЭЦ-5 и внутри периметра распределительной электроподстанции "Киевская".

Помимо объектов генерации, удары наносились и по ресурсной базе. Была поражена газокомпрессорная станция "Талалаевка" в Сумской области и ее коллега "Бельск" в Полтавской. Местные жители сообщали о грохоте возле установки подготовки газа "Быстриевская" под Харьковом . Первая отвечает за диспетчеризацию голубого топлива, а вот два следующих объекта относятся непосредственно к добычному кластеру, так как Харьковская и Полтавская области уже много лет обеспечивают львиную долю внутренней газодобычи на Украине.

Досталось и ряду объектов военного назначения — вроде цехов по сборке БПЛА в Броварах , на бывшем заводе Антонова, и киевскому КБ "Луч", вовлеченному в процесс разработки и производства украинских боевых ракет. Но в данном случае они интересны лишь косвенно.

На Украине задолго до начала СВО была выстроена очень мощная и, надо признать, чрезвычайно эффективная машина промывки мозгов. Результатом ее работы стал резкий рост русофобских настроений, что стало заметно в первые же дни СВО. В дальнейшем этот невидимый спрут ударно трудился на два фронта. Население старались довести до терминальной стадии русофобии, попутно всеми силами накачивая образ несгибаемого лидера Зеленского. Для внешних потребителей без отдыха и перекуров штамповались репортажи о зверствах российской армии в традициях в плохом смысле легендарной Völkischer Beobachter, главного печатного рупора гитлеровской Германии . Под занавес той войны газета потоком штамповала чудовищные истории о вымышленных зверствах Красной армии, стараясь подобным образом мотивировать население вступать в редеющие ряды вермахта.

Фабрика вранья посильно помогла Киеву получить — только по официальным заявлениям ЕС — свыше 160 миллиардов долларов на ведение войны. И истошный вопль из киевского офиса "Центрэнерго", что они не производят оружие, продолжает общий тренд. Источник, эмоциональный окрас и подача выбраны не случайно. Странам Европы , из последних сил изыскивающим миллиарды евро для Киева, подбрасывают ментальную "косточку": мол, смотрите, вы даете деньги на борьбу с теми, кто устраивает социальную и коммунальную катастрофу для совершенно далеких от войны людей.

Электростанции, равно как и газовая инфраструктура, обеспечивающая их работу, это, конечно, не авианосцы и не танки в прямом смысле, но без их постоянной работы нельзя эти самые инструменты убийства производить, ремонтировать и модернизировать.

По последним опубликованным данным, на нужды населения Украины уходило порядка сорока процентов всей вырабатываемой электроэнергии. Но здесь нужно понимать, что столь высокая доля расходования связана не с высочайшими социальными стандартами, а с деиндустриализацией, которая после Майдана 2014-го перешла в неуправляемое и все время ускоряющееся пике. Вооруженная советским промышленным наследием Украина потребляла в 1991 году 118 миллиардов кубометров газа. К моменту государственного переворота показатель съехал вниз до 53 миллиардов, а прошлый год Киев завершил с показателем 23 миллиарда кубических метров. Здесь очень важно напомнить, что внутри Украины голубое топливо в основном шло на производство электроэнергии, так как львиную долю тех же азотных удобрений, для которых метан является ресурсно-элементной базой, украинские аграрии закупали в России

При этом украинская промышленность не умерла полностью. Еще этой весной профильные министерства заявляли о планах, например, увеличить выплавку чугуна и стали на миллион тонн по каждой позиции. Это лишь единичный пример, хотя любой мало-мальски образованный человек прекрасно понимает, что электроэнергия — это кровь современной экономики. Без нее нельзя произвести медикаменты для боевых аптечек, сублиматы для сухпайков, отлить звенья для танковых траков, наштамповать миллионы гильз. Электричество обеспечивает ход тысячи ста украинских локомотивов, основу украинской военной логистики. Она же питает паяльники, которыми собирают дроны, и заряжает их аккумуляторные батареи. А также многое другое.

Украинцев призывают гордиться уникальным достижением. В Киеве это называют децентрализованной энергосистемой, что на практике означает применение сотен тысяч генераторов, хотя еще год назад населению обещали полностью защищенные подземные электростанции. Базовые нужды населения эти меры могут обеспечить — хотя, конечно, и без привычного уровня комфорта. А вот локомотивные депо, сталеплавильные печи, химические пороховые лаборатории, рембазы бронетехники на "дырчиках" работать не смогут — им нужно централизованное и обильное электроснабжение.