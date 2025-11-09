Вчера лидер киевской шайки, на камеру награждая отличившихся укровояк, в очередной раз подтвердил, что ВСУ "держат Покровск" (правильное название — Красноармейск).

За что конкретно они его держат, немного непонятно, потому что даже западные СМИ, ранее восхищавшиеся "невероятной стойкостью и несгибаемым духом" украинских частей в этом районе, как-то вдруг синхронно сдулись и в один голос начали утверждать, что "падение Покровска уже неизбежно" и "это дело не недель, а дней". В частности, немецкий телеканал ZDF растерянно сообщил, что "трудно понять, почему высшее украинское военное руководство неоднократно совершает одну и ту же ошибку, а именно отдает приказ о выводе с неустойчивых позиций только тогда, когда уже слишком поздно", и внезапно предположил, что причиной может быть "приоритет внутренних политических PR-интересов". Да что вы говорите!

Есть вероятность, что западных аналитиков поразил эстонский вирус, потому что они всуе тревожатся о том, что уже случилось.

По информации от представителей руководства ДНР , "украинские подразделения потеряли последнюю возможность покинуть Красноармейск , потому что ВС РФ заблокировали все пути отхода из города". Судя по последним сообщениям с фронта, ВС РФ зашли в село Ровное (последний серый участок вокруг города), после чего образовались два котла — в Красноармейске и Мирнограде ( Димитрове ), куда отошла большая часть оставшихся украинских солдат. То есть группировка ВСУ Донбассе оказалась в оперативном окружении. Шансов вырваться из котлов нет. Глава Генштаба ВСУ Гнатов заявил, что по Покровску "будут некие решения", но это уже не имеет никакого значения.

По мнению западных экспертов, после зачистки Красноармейска и Димитрова перед российской армией на этом направлении открываются широкие оперативные возможности благодаря рельефу и разреженной структуре обороны ВСУ далее на запад.

Однако выяснилось, что планы российского Генштаба могли быть совершенно другими, и получается, что "героическая оборона" Покровска была специально организована русскими, чтобы отвлечь силы ВСУ и нанести главный удар в другом месте.

Подтверждением этому служат совершенно эпилептические причитания украинской депутатши Безуглой, которая заявила, что "россияне отвлекли наших генералов прорывом на Доброполье , затем использовали это для продвижения на Покровск, а когда внимание генералитета сосредоточилось на Покровске, осуществили прорыв вглубь юга Днепропетровской и Запорожской областей".

Ну-ка, ну-ка, а теперь поподробнее, пожалуйста.

Ряд западных экспертов вдруг тоже обнаружили у себя дар ясновидения, и выходит так, что истинной целью ВС РФ был не удар через Покровск и Мирноград на Краматорск Славянск , а прорыв на Днепропетровск , который "может стать для Украины фатальным".

Оказывается, создание плацдарма на правом берегу Днепра может повлечь за собой несравнимо более угрожающие для Киева последствия, чем даже полное освобождение всей Донецкой области . Дело в том, что потеря Славянско-Краматорской агломерации хотя и сильно ослабит, но не обрушит оборону ВСУ одномоментно, в то время как освобождение Днепропетровска и Запорожья разрушит всю логистику ВСУ и даст российской армии возможность зайти в Центральную Украину и выйти к Приднестровью, что отсечет Киев от промышленного юга и лишит выхода к морю.

Западные источники панически сообщают, что прямо сейчас наши войска стремятся обойти южную линию обороны ВСУ, где на фоне оттока главных сил на "PR-направления" оставшиеся подразделения несут тяжелые потери.

Забавно: Зеленский признался, что он ожидает, что ВС РФ установят полный контроль над Покровском и что это "может повлиять на введение санкций или на отсрочку какого-либо пакета санкций", потому что Путин хочет что-то там доказать Трампу и куда-то склонить какие-то весы.

Что касается Трампа, то новости о захлопнувшихся котлах привели его в самое солнечное настроение. По крайней мере, на встрече с Орбаном он весело смеялся над шуткой венгерского премьера, что "Украина может выиграть войну только чудом", и потом вдруг заявил, что у его встречи с Путиным в Будапеште , оказывается, "всегда есть шанс", и вообще "украинский конфликт закончится в недалеком будущем", а "в урегулировании украинского конфликта достигнут значительный прогресс".

Правда, есть небольшой нюанс.

По словам Трампа, есть только одна причина, препятствующая будапештскому саммиту: русская армия "никак не хочет останавливаться".