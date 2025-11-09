https://ria.ru/20251109/udar-2053763992.html
ВС России нанесли удар по базе ВСУ в Киевской области
Удар нанесен в Киевской области по тренировочной базе украинского спецназа около аэродрома, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 09.11.2025
