09.11.2025
18:43 09.11.2025
В Турции задержали 11 человек по делу о пожаре на фабрике
В Турции задержали 11 человек по делу о пожаре на фабрике
В Турции задержали 11 человек по делу о пожаре на фабрике

На северо-западе Турции задержали 11 человек по делу о пожаре на фабрике

АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек задержаны по делу о пожаре на фабрике на северо-западе Турции, где погибли шесть человек, сообщил глава минюста республики Йылмаз Тунч.
Шесть человек погибли, один был ранен в результате пожара в турецкой провинции Коджаэли на северо-западе Турции в субботу днем, сообщала газета Türkiye со ссылкой на губернатора провинции Ильхами Акташа.
"В связи с пожаром на предприятии в районе Диловасы провинции Коджаэли, в результате которого погибли шесть граждан, прокуратура города Гебзе проводит многостороннее и тщательное судебное расследование. В рамках расследования на данный момент задержаны 11 подозреваемых", - сообщил Тунч в Х.
По его словам, в целях установления причины пожара и лиц, ответственных за него, экспертная комиссия, состоящая из инженера-механика, инженера-электрика, химика и специалиста по охране труда, продолжает свою работу.
Турецкие пожарные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В турецком Мармарисе загорелся пятизвездочный отель
4 апреля
 
