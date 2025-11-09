В Турции задержали 11 человек по делу о пожаре на фабрике

АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек задержаны по делу о пожаре на фабрике на северо-западе Турции, где погибли шесть человек, сообщил глава минюста республики Йылмаз Тунч.

Шесть человек погибли, один был ранен в результате пожара в турецкой провинции Коджаэли на северо-западе Турции в субботу днем, сообщала газета Türkiye со ссылкой на губернатора провинции Ильхами Акташа.

"В связи с пожаром на предприятии в районе Диловасы провинции Коджаэли, в результате которого погибли шесть граждан, прокуратура города Гебзе проводит многостороннее и тщательное судебное расследование. В рамках расследования на данный момент задержаны 11 подозреваемых", - сообщил Тунч в Х.