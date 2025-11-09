https://ria.ru/20251109/turtsija-2053809286.html
В Турции задержали 11 человек по делу о пожаре на фабрике
Одиннадцать человек задержаны по делу о пожаре на фабрике на северо-западе Турции, где погибли шесть человек, сообщил глава минюста республики Йылмаз Тунч. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:43:00+03:00
2025-11-09T18:43:00+03:00
2025-11-09T18:43:00+03:00
турция
коджаэли (провинция)
АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек задержаны по делу о пожаре на фабрике на северо-западе Турции, где погибли шесть человек, сообщил глава минюста республики Йылмаз Тунч.
Шесть человек погибли, один был ранен в результате пожара в турецкой провинции Коджаэли
на северо-западе Турции
в субботу днем, сообщала газета Türkiye со ссылкой на губернатора провинции Ильхами Акташа.
"В связи с пожаром на предприятии в районе Диловасы провинции Коджаэли, в результате которого погибли шесть граждан, прокуратура города Гебзе проводит многостороннее и тщательное судебное расследование. В рамках расследования на данный момент задержаны 11 подозреваемых", - сообщил Тунч в Х.
По его словам, в целях установления причины пожара и лиц, ответственных за него, экспертная комиссия, состоящая из инженера-механика, инженера-электрика, химика и специалиста по охране труда, продолжает свою работу.