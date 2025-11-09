https://ria.ru/20251109/tramp-2053827566.html
Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа
Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа - РИА Новости, 09.11.2025
Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа
Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви подал в отставку после критики из-за фальсификации речи Дональда Трампа. РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви подал в отставку после критики из-за фальсификации речи Дональда Трампа.
"Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тёрнесс уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм Би-би-си Panorama дезинформировал зрителей ввиду отредактированной речи президента США", — говорится на сайте телерадиокомпании.
В опубликованном позднее обращении Дэйви заявил, что Би-би-си в целом "работает хорошо", но были допущены "некоторые ошибки".
Ранее газета Telegraph писала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, создав впечатление, что он поощрял беспорядки в Капитолии. После этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала британского вещателя фейковым СМИ.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, прошедших в ноябре 2020-го. Это событие стало поводом для попытки импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть итоги выборов в свою пользу.
Сразу после второй инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кого привлекали по делу, запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения. Трамп обещал позвать их в Белый дом.