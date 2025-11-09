Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви подал в отставку после критики из-за фальсификации речи Дональда Трампа.

"Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тёрнесс уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм Би-би-си Panorama дезинформировал зрителей ввиду отредактированной речи президента США", — говорится на сайте телерадиокомпании.

В опубликованном позднее обращении Дэйви заявил, что Би-би-си в целом "работает хорошо", но были допущены "некоторые ошибки".

Ранее газета Telegraph писала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, создав впечатление, что он поощрял беспорядки в Капитолии. После этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала британского вещателя фейковым СМИ.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, прошедших в ноябре 2020-го. Это событие стало поводом для попытки импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть итоги выборов в свою пользу.