Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 09.11.2025 (обновлено: 22:11 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/tramp-2053827566.html
Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа
Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа - РИА Новости, 09.11.2025
Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа
Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви подал в отставку после критики из-за фальсификации речи Дональда Трампа. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:24:00+03:00
2025-11-09T22:11:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
великобритания
капитолий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154919/75/1549197513_0:195:3245:2020_1920x0_80_0_0_8c5ff65134c47799e1134924e1bc1188.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052575306.html
https://ria.ru/20251108/tsru-2053590487.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154919/75/1549197513_552:0:3245:2020_1920x0_80_0_0_6e8401c20c19d63b7586b34f449302a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си, великобритания, капитолий
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си, Великобритания, Капитолий
Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа

Гендиректор Би-би-си Дэйви подал в отставку из-за искажения смысла речи Трампа

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкОфис телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Офис телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви подал в отставку после критики из-за фальсификации речи Дональда Трампа.
"Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тёрнесс уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм Би-би-си Panorama дезинформировал зрителей ввиду отредактированной речи президента США", — говорится на сайте телерадиокомпании.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трампа во время интервью с CBS не спросили о связях с Эпштейном
3 ноября, 04:50
В опубликованном позднее обращении Дэйви заявил, что Би-би-си в целом "работает хорошо", но были допущены "некоторые ошибки".
Ранее газета Telegraph писала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, создав впечатление, что он поощрял беспорядки в Капитолии. После этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала британского вещателя фейковым СМИ.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, прошедших в ноябре 2020-го. Это событие стало поводом для попытки импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть итоги выборов в свою пользу.
Сразу после второй инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кого привлекали по делу, запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения. Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Джон Бреннан - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о связях Трампа с Россией
8 ноября, 03:33
 
В миреСШАДональд ТрампБи-би-сиВеликобританияКапитолий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала