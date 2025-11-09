https://ria.ru/20251109/tramp-2053823538.html
Концепция Трампа "мир через силу" не сработала, заявил президент Колумбии
Концепция Трампа "мир через силу" не сработала, заявил президент Колумбии - РИА Новости, 09.11.2025
Концепция Трампа "мир через силу" не сработала, заявил президент Колумбии
Концепции "мира через силу" и "миропорядка, основанного на правилах" не оправдали себя, заявил президент Колумбии Густаво Петро в статье для журнала Time,... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T20:41:00+03:00
2025-11-09T20:41:00+03:00
2025-11-09T20:58:00+03:00
в мире
колумбия
сша
санта-марта
густаво петро
антониу кошта
селак
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg
https://ria.ru/20251108/kolumbija-2053593977.html
колумбия
сша
санта-марта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61efb82c38072deee7291464ec6c34b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, сша, санта-марта, густаво петро, антониу кошта, селак, евросоюз, сообщество латиноамериканских и карибских государств
В мире, Колумбия, США, Санта-Марта, Густаво Петро, Антониу Кошта, СЕЛАК, Евросоюз, Сообщество латиноамериканских и карибских государств
Концепция Трампа "мир через силу" не сработала, заявил президент Колумбии
Президент Колумбии Петро: концепция Трампа "мир через силу" не сработала
МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Концепции "мира через силу" и "миропорядка, основанного на правилах" не оправдали себя, заявил президент Колумбии Густаво Петро в статье для журнала Time, приуроченной к саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК и Европейского союза, который проходит 9–10 ноября в колумбийской Санта-Марте.
"Международный порядок, основанный на правилах, трещит по швам. Ужасающие конфликты, которые политика "мира через силу" администрации (президента США
Дональда - ред.) Трампа не смогла разрешить, стали нормой во многих регионах мира, особенно в Африке", - написал Петро
.
По его словам, в отличие от США, отвернувшихся от многосторонности и научного консенсуса по вопросам климата, страны СЕЛАК и ЕС
сохранили приверженность совместным усилиям и "обладают потенциалом исправить ситуацию".
"СЕЛАК
и Европейский союз вместе составляют более 21% мирового ВВП. Мы не одинокие деревья, гнущиеся под ветром. Мы должны устоять перед бурей", - отметил колумбийский лидер, выступающий сопредседателем саммита с президентом Европейского совета Антониу Коштой
.
Петро вновь раскритиковал угрозы и санкции со стороны Трампа, который назвал его "нарколидером".
"Колумбия отвергает эту клевету. Эти меры - не что иное, как политическая показуха", - считает он.
Президент Колумбии
заявил, что его администрация добилась рекордных объемов конфискации кокаина. Он добавил, что продолжит политику "тотального мира" и взаимодействие с ЕС в сфере борьбы с наркотрафиком, "поскольку знаменитая "война с наркотиками" провалилась".
"Интересам человечества служит не антагонизм и разделение мира на сферы влияния, а сотрудничество", - подытожил Петро.