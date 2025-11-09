Рейтинг@Mail.ru
Концепция Трампа "мир через силу" не сработала, заявил президент Колумбии - РИА Новости, 09.11.2025
20:41 09.11.2025 (обновлено: 20:58 09.11.2025)
Концепция Трампа "мир через силу" не сработала, заявил президент Колумбии
в мире, колумбия, сша, санта-марта, густаво петро, антониу кошта, селак, евросоюз, сообщество латиноамериканских и карибских государств
В мире, Колумбия, США, Санта-Марта, Густаво Петро, Антониу Кошта, СЕЛАК, Евросоюз, Сообщество латиноамериканских и карибских государств
© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Концепции "мира через силу" и "миропорядка, основанного на правилах" не оправдали себя, заявил президент Колумбии Густаво Петро в статье для журнала Time, приуроченной к саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК и Европейского союза, который проходит 9–10 ноября в колумбийской Санта-Марте.
"Международный порядок, основанный на правилах, трещит по швам. Ужасающие конфликты, которые политика "мира через силу" администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа не смогла разрешить, стали нормой во многих регионах мира, особенно в Африке", - написал Петро.
По его словам, в отличие от США, отвернувшихся от многосторонности и научного консенсуса по вопросам климата, страны СЕЛАК и ЕС сохранили приверженность совместным усилиям и "обладают потенциалом исправить ситуацию".
"СЕЛАК и Европейский союз вместе составляют более 21% мирового ВВП. Мы не одинокие деревья, гнущиеся под ветром. Мы должны устоять перед бурей", - отметил колумбийский лидер, выступающий сопредседателем саммита с президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Петро вновь раскритиковал угрозы и санкции со стороны Трампа, который назвал его "нарколидером".
"Колумбия отвергает эту клевету. Эти меры - не что иное, как политическая показуха", - считает он.
Президент Колумбии заявил, что его администрация добилась рекордных объемов конфискации кокаина. Он добавил, что продолжит политику "тотального мира" и взаимодействие с ЕС в сфере борьбы с наркотрафиком, "поскольку знаменитая "война с наркотиками" провалилась".
"Интересам человечества служит не антагонизм и разделение мира на сферы влияния, а сотрудничество", - подытожил Петро.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Колумбии считают, что подвергшиеся ударам США катера перевозили наркотики
8 ноября, 05:02
 
