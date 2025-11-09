Концепция Трампа "мир через силу" не сработала, заявил президент Колумбии

МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Концепции "мира через силу" и "миропорядка, основанного на правилах" не оправдали себя, заявил президент Колумбии Густаво Петро в статье для журнала Time, приуроченной к саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК и Европейского союза, который проходит 9–10 ноября в колумбийской Санта-Марте.

"Международный порядок, основанный на правилах, трещит по швам. Ужасающие конфликты, которые политика "мира через силу" администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа не смогла разрешить, стали нормой во многих регионах мира, особенно в Африке", - написал Петро

По его словам, в отличие от США, отвернувшихся от многосторонности и научного консенсуса по вопросам климата, страны СЕЛАК и ЕС сохранили приверженность совместным усилиям и "обладают потенциалом исправить ситуацию".

Антониу Коштой. СЕЛАК и Европейский союз вместе составляют более 21% мирового ВВП. Мы не одинокие деревья, гнущиеся под ветром. Мы должны устоять перед бурей", - отметил колумбийский лидер, выступающий сопредседателем саммита с президентом Европейского совета

Петро вновь раскритиковал угрозы и санкции со стороны Трампа, который назвал его "нарколидером".

"Колумбия отвергает эту клевету. Эти меры - не что иное, как политическая показуха", - считает он.

Президент Колумбии заявил, что его администрация добилась рекордных объемов конфискации кокаина. Он добавил, что продолжит политику "тотального мира" и взаимодействие с ЕС в сфере борьбы с наркотрафиком, "поскольку знаменитая "война с наркотиками" провалилась".