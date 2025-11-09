Президент Нигерии высказался об угрозах Трампа

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Менее 1800 нигерийцев погибли от рук террористов в 2025 году, что представляет собой пятикратное сокращение данного показателя по сравнению с 2015 годом вследствие усилий нигерийского правительства, сообщил в воскресенье офис президента.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо нанесение воздушных ударов по территории страны в целях борьбы с террористами, которым правительство западноафриканской страны якобы не может ничего противопоставить.
Полянский задался вопросом после заявления Трампа о Нигерии
7 ноября, 04:02
"В 2015-2025 годах число погибших от рук террористов сократилось на 81%. Это свидетельствует о повышении интенсивности контртеррористических операций и улучшении взаимодействия между службами безопасности и пострадавшими регионами. За последний год было нейтрализовано более 13 тысяч террористов, властям сдались более 124 тысяч боевиков и членов их семей", -сказано в сообщении офиса нигерийского президента.
Также офис президента сообщил, что 2,1 миллиона внутренне перемещённых лиц в Нигерии, ранее вынужденных спасаться от террористической угрозы, смогли вернуться в свои дома.
В октябре американский сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в потворстве убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства. Неделю назад Трамп поручил Пентагону разработать план операции в Нигерии в отсутствие официального запроса нигерийского правительства и озвучил намерение направить в страну военных либо ограничиться воздушными ударами по её территории. Нигерийское правительство отвергло слова Трампа о бездействии против террористов и выразило несогласие со статусом "страны, вызывающей особую озабоченность" американских властей.