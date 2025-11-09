Президент Нигерии высказался об угрозах Трампа

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Менее 1800 нигерийцев погибли от рук террористов в 2025 году, что представляет собой пятикратное сокращение данного показателя по сравнению с 2015 годом вследствие усилий нигерийского правительства, сообщил в воскресенье офис президента.

"В 2015-2025 годах число погибших от рук террористов сократилось на 81%. Это свидетельствует о повышении интенсивности контртеррористических операций и улучшении взаимодействия между службами безопасности и пострадавшими регионами. За последний год было нейтрализовано более 13 тысяч террористов, властям сдались более 124 тысяч боевиков и членов их семей", -сказано в сообщении офиса нигерийского президента.