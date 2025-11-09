Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о выдвижении Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/tramp-2053809473.html
Трамп объявил о выдвижении Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии
Трамп объявил о выдвижении Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2025
Трамп объявил о выдвижении Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии, а также отметил, что... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:44:00+03:00
2025-11-09T18:44:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
польша
дональд трамп
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053809005_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_1227c688f3407415811945ec2bbac9c6.jpg
https://ria.ru/20251023/kontakty-2050081145.html
белоруссия
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053809005_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_4c70b9b8936a8e1878100fa026e3c2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, сша, польша, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Польша, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Трамп объявил о выдвижении Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии

Трамп выдвинул юриста Коула на пост спецпосланника в Белоруссии

© Getty Images / Anadolu / Yauhen YerchakПредставитель президента США Дональда Трампа Джон Коул
Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Getty Images / Anadolu / Yauhen Yerchak
Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии, а также отметил, что Соединенные Штаты работают над освобождением еще 50 заключенных в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 сентября по просьбе Трампа в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности помиловал ряд заключенных, среди них 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм. Коул в роли представителя президента США сыграл важную роль в этом процессе.
"С удовольствием объявляю, что Джон Коул ... выдвинут на должность специального посланника США в Белоруссии. Он уже успешно добился освобождения 100 заложников и сейчас работает над освобождением ещё 50. Хочу заранее поблагодарить высокоуважаемого президента Белоруссии Александра Лукашенко за рассмотрение вопроса об освобождении этих людей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, и оттуда ведут свою деятельность.
Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании. Также ряд заключенных были освобождены в результате белорусско-американских переговоров.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США
23 октября, 14:21
 
В миреБелоруссияСШАПольшаДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала