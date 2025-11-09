Трамп объявил о выдвижении Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии, а также отметил, что Соединенные Штаты работают над освобождением еще 50 заключенных в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 сентября по просьбе Трампа в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности помиловал ряд заключенных, среди них 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм. Коул в роли представителя президента США сыграл важную роль в этом процессе.

"С удовольствием объявляю, что Джон Коул ... выдвинут на должность специального посланника США в Белоруссии. Он уже успешно добился освобождения 100 заложников и сейчас работает над освобождением ещё 50. Хочу заранее поблагодарить высокоуважаемого президента Белоруссии Александра Лукашенко за рассмотрение вопроса об освобождении этих людей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу Литву , и оттуда ведут свою деятельность.