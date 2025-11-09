Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал противников тарифной политики - РИА Новости, 09.11.2025
15:50 09.11.2025 (обновлено: 18:00 09.11.2025)
Трамп раскритиковал противников тарифной политики
США скоро начнут выплачивать "огромный" государственный долг благодаря введению пошлин, заявил американский президент Дональд Трамп, раскритиковав противников...
Трамп раскритиковал противников тарифной политики

Трамп: США скоро начнут выплачивать огромный госдолг благодаря пошлинам

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США скоро начнут выплачивать "огромный" государственный долг благодаря введению пошлин, заявил американский президент Дональд Трамп, раскритиковав противников тарифной политики.
"Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке... Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что гражданам США, не включая людей с высоким доходом, выплатят дивиденды в размере не менее 2 тысяч долларов на человека.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки стран.
Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.
США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп
1 сентября, 06:09
