Исследование показало серьезное падение рейтинга одобрения работы Трампа

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа в расчете разности между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан составляет 18%, такое серьезное и быстрое падение не переживал ни один из последних американских лидеров, сообщает журнал Economist со ссылкой на результаты исследования компании YouGov.
Согласно расчетам, проведенным в рамках исследования, число тех, кто одобряет работу Трампа, уменьшилось на 18%, что на три процентных пункта ниже, чем "в любой момент его первого срока" с 2017 по 2021 годы.
«
"(Рейтинг - ред.) ни одного из последних президентов США не падал так сильно и так быстро, как Дональда Трампа… Показатели Трампа неутешительны даже по вопросам, лежащих в основе его политической программы", - пишет Economist.
Исходя из приведенных расчетов, на момент понедельника одобрение иммиграционной политики Трампа сократилось на 7%. Что касается политики по безработице, то ее процент одобрения снизился на 20%, а действия президента по борьбе с инфляцией стали менее популярны на 33%, при этом одобрение решений в вопросах национальной безопасности ушло по сравнению с другими показателями лишь в небольшой минус, свидетельствуют итоги исследования.
Процент погрешности, даты проведения исследования и число респондентов не приводятся.
Согласно результатам опроса, проведенного колледжем Эмерсона с понедельника по вторник, рейтинг одобрения Трампа снизился до 41% - на четыре процентных пункта по сравнению с октябрем, тогда как сторонники Демократической партии проявляют заметно больший электоральный энтузиазм перед промежуточными выборами 2026 года.
6 ноября, 08:00