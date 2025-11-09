Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало серьезное падение рейтинга одобрения работы Трампа - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 09.11.2025 (обновлено: 15:49 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/tramp-2053792710.html
Исследование показало серьезное падение рейтинга одобрения работы Трампа
Исследование показало серьезное падение рейтинга одобрения работы Трампа - РИА Новости, 09.11.2025
Исследование показало серьезное падение рейтинга одобрения работы Трампа
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа в расчете разности между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан составляет 18%, такое... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T15:47:00+03:00
2025-11-09T15:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
рейтинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20250316/tramp-2005357851.html
https://ria.ru/20251106/ssha-2053025667.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, рейтинг
В мире, США, Дональд Трамп, Рейтинг
Исследование показало серьезное падение рейтинга одобрения работы Трампа

Economist: падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди экс-лидеров США

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа в расчете разности между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан составляет 18%, такое серьезное и быстрое падение не переживал ни один из последних американских лидеров, сообщает журнал Economist со ссылкой на результаты исследования компании YouGov.
Согласно расчетам, проведенным в рамках исследования, число тех, кто одобряет работу Трампа, уменьшилось на 18%, что на три процентных пункта ниже, чем "в любой момент его первого срока" с 2017 по 2021 годы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Более половины американцев не поддержали внешнюю политику Трампа
16 марта, 18:34
«
"(Рейтинг - ред.) ни одного из последних президентов США не падал так сильно и так быстро, как Дональда Трампа… Показатели Трампа неутешительны даже по вопросам, лежащих в основе его политической программы", - пишет Economist.
Исходя из приведенных расчетов, на момент понедельника одобрение иммиграционной политики Трампа сократилось на 7%. Что касается политики по безработице, то ее процент одобрения снизился на 20%, а действия президента по борьбе с инфляцией стали менее популярны на 33%, при этом одобрение решений в вопросах национальной безопасности ушло по сравнению с другими показателями лишь в небольшой минус, свидетельствуют итоги исследования.
Процент погрешности, даты проведения исследования и число респондентов не приводятся.
Согласно результатам опроса, проведенного колледжем Эмерсона с понедельника по вторник, рейтинг одобрения Трампа снизился до 41% - на четыре процентных пункта по сравнению с октябрем, тогда как сторонники Демократической партии проявляют заметно больший электоральный энтузиазм перед промежуточными выборами 2026 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Такого еще не было". За Трампом пришли коммунисты
6 ноября, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампРейтинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала