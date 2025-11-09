Исследование показало серьезное падение рейтинга одобрения работы Трампа

"(Рейтинг - ред.) ни одного из последних президентов США не падал так сильно и так быстро, как Дональда Трампа… Показатели Трампа неутешительны даже по вопросам, лежащих в основе его политической программы", - пишет Economist.

Исходя из приведенных расчетов, на момент понедельника одобрение иммиграционной политики Трампа сократилось на 7%. Что касается политики по безработице, то ее процент одобрения снизился на 20%, а действия президента по борьбе с инфляцией стали менее популярны на 33%, при этом одобрение решений в вопросах национальной безопасности ушло по сравнению с другими показателями лишь в небольшой минус, свидетельствуют итоги исследования.