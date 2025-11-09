Рейтинг@Mail.ru
Трамп снова призвал республиканцев отменить правило филибастера - РИА Новости, 09.11.2025
15:29 09.11.2025
Трамп снова призвал республиканцев отменить правило филибастера
Трамп снова призвал республиканцев отменить правило филибастера
Президент США Дональд Трамп вновь призвал республиканцев в сенате отменить правило филибастера (затяжных дебатов) и быть "умной партией". РИА Новости, 09.11.2025
2025
Трамп снова призвал республиканцев отменить правило филибастера

Трамп призвал республиканцев отменить правило филибастера и быть умной партией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал республиканцев в сенате отменить правило филибастера (затяжных дебатов) и быть "умной партией".
В субботу Трамп заявил о прогрессе в деле отмены правила филибастера (затяжных дебатов), при помощи которого демократы блокируют принятие бюджета в сенате.
«
"Республиканцам следует отменить филибастер (демократы сделают это при первой возможности!), прекратить шатдаун, принять множество важных "вещей" и победить на промежуточных выборах. Это так легко сделать. Будьте умной партией, а не глупой партией!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун
5 ноября, 17:55
 
