Трампу разрешили не финансировать раздачу талонов на еду

"Постановления окружного суда приостанавливаются в ожидании рассмотрения ходатайства о приостановлении исполнения на период апелляции в апелляционном суде Соединенных Штатов по первому округу по делу № 25-2089 либо до дальнейшего распоряжения нижеподписавшегося судьи или суда", - говорится в решении судьи Кетанджи Браун Джексон.