Трампу разрешили не финансировать раздачу талонов на еду

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Верховный суд США временно приостановил распоряжение суда нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произвести полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP).
Американский суд ранее запретил администрации приостанавливать эту программу. Министерство сельского хозяйства США в ответ заявило, что в ноябре сможет обеспечить лишь половину необходимого объема финансирования программы SNAP, по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты. Администрация Трампа уже подала апелляцию, однако апелляционный суд отказал в приостановке предыдущего решения о полных выплатах.
"Постановления окружного суда приостанавливаются в ожидании рассмотрения ходатайства о приостановлении исполнения на период апелляции в апелляционном суде Соединенных Штатов по первому округу по делу № 25-2089 либо до дальнейшего распоряжения нижеподписавшегося судьи или суда", - говорится в решении судьи Кетанджи Браун Джексон.
Эта приостановка перестанет действовать свое действие через 48 часов после того, как апелляционный суд вынесет решение по рассматриваемому ходатайству, добавил судья.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.