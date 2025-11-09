https://ria.ru/20251109/to-2054229164.html
В Москве машины для вывоза мусора прошли техосмотр перед зимой
В Москве машины для вывоза мусора прошли техосмотр перед зимой - РИА Новости, 11.11.2025
В Москве машины для вывоза мусора прошли техосмотр перед зимой
Машины для вывоза мусора в Москве прошли техническое обслуживание перед началом зимы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-09T15:49:00+03:00
2025-11-09T15:49:00+03:00
2025-11-11T15:54:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736279747_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_6bfe2060127f5c764b4b9f8cdb9f5b40.jpg
https://realty.ria.ru/20251107/moskva-2053420622.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736279747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_874a59fda4379a166fa3c4b15306415d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Москва
В Москве машины для вывоза мусора прошли техосмотр перед зимой
Машины для вывоза мусора в Москве прошли ТО перед началом зимы
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Машины для вывоза мусора в Москве прошли техническое обслуживание перед началом зимы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что перед зимним сезоном водители крупногабаритных машин проходят дополнительные инструктажи для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах.
"В Москве завершилась подготовка мусоровывозящей техники к зимнему сезону. Работы начались в конце лета, за это время машины, находящиеся на контроле регионального оператора АО "Экотехпром", прошли необходимое техническое обслуживание", - говорится в сообщении.