В Москве машины для вывоза мусора прошли техосмотр перед зимой
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:49 09.11.2025 (обновлено: 15:54 11.11.2025)
В Москве машины для вывоза мусора прошли техосмотр перед зимой
В Москве машины для вывоза мусора прошли техосмотр перед зимой
Машины для вывоза мусора в Москве прошли техническое обслуживание перед началом зимы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.11.2025
В Москве машины для вывоза мусора прошли техосмотр перед зимой

Машины для вывоза мусора в Москве прошли ТО перед началом зимы

Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора на Малой Бронной улице в Москве.
Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора на Малой Бронной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора на Малой Бронной улице в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Машины для вывоза мусора в Москве прошли техническое обслуживание перед началом зимы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что перед зимним сезоном водители крупногабаритных машин проходят дополнительные инструктажи для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах.
"В Москве завершилась подготовка мусоровывозящей техники к зимнему сезону. Работы начались в конце лета, за это время машины, находящиеся на контроле регионального оператора АО "Экотехпром", прошли необходимое техническое обслуживание", - говорится в сообщении.
Жилинспекция пресекла незаконное обустройство зарядки на парковке в Москве
7 ноября, 13:00
Жилинспекция пресекла незаконное обустройство зарядки на парковке в Москве
