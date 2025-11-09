Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора на Малой Бронной улице в Москве.. Архивное фото

В Москве машины для вывоза мусора прошли техосмотр перед зимой

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Машины для вывоза мусора в Москве прошли техническое обслуживание перед началом зимы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что перед зимним сезоном водители крупногабаритных машин проходят дополнительные инструктажи для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах.