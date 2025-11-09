https://ria.ru/20251109/tekhnika-2053790541.html
Запад изучает опыт использования российской техники на СВО, заявил Лавров
Опыт использования российской военной техники на полях СВО изучается "под микроскопом", в том числе и западными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
россия
