Запад изучает опыт использования российской техники на СВО, заявил Лавров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 09.11.2025 (обновлено: 15:35 09.11.2025)
Запад изучает опыт использования российской техники на СВО, заявил Лавров
Опыт использования российской военной техники на полях СВО изучается "под микроскопом", в том числе и западными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.11.2025
Запад изучает опыт использования российской техники на СВО, заявил Лавров

Лавров: Запад "под микроскопом" изучает использование российской техники на СВО

Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опыт использования российской военной техники на полях СВО изучается "под микроскопом", в том числе и западными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"После того, как мы были вынуждены направить наше подразделение вооруженных Воздушно-космических сил в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы пресечь навалившуюся тогда на эту страну катастрофу в виде ИГИЛ*, многие специалисты высоко оценили работу наших боевых подразделений на российской технике непосредственно на полях сражений. И как сейчас, во время специальной военной операции, наш опыт изучается буквально под микроскопом, в том числе и западными странами", - заявил Лавров в интервью программе "Военная приемка".
* Запрещенная в РФ террористическая группировка
Песков оценил потенциал России для выполнения задач в ходе СВО
Песков оценил потенциал России для выполнения задач в ходе СВО
6 октября, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Лавров
 
 
