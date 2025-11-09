СМИ рассказали о состоянии пострадавшей в Таиланде гражданке Белоруссии

МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Гражданка Белоруссии, которая пострадала в ДТП в Таиланде, находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь, сообщило агентство Белта со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
"Посольство Беларуси во Вьетнаме, выполняющее также функции по защите интересов граждан Беларуси в Таиланде, находится в постоянном контакте с местными властями и медицинским учреждением в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадала гражданка Беларусь", - сообщило агентство.
Пострадавшую посетил работник почетного консульства Белоруссии в Бангкоке, он ознакомился с условиями пребывания женщины и побеседовал с медицинским персоналом.
"По имеющейся информации, гражданка находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь. Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей и продолжает отслеживать развитие ситуации", - говорится в сообщении.
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали граждане России и Белоруссии, произошло 8 ноября в провинции Канчанабури Королевства Таиланд.
