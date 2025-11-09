Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами
08:44 09.11.2025
В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами
В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами - РИА Новости, 09.11.2025
В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами
Автобус с иностранными туристами, по показаниям водителя - гражданами Индии и Пакистана, следовавший из "северной столицы" Таиланда города Чиангмая в Бангкок,... РИА Новости, 09.11.2025
бангкок
индия
пакистан
в мире
бангкок
индия
пакистан
Новости
бангкок, индия, пакистан, в мире
Бангкок, Индия, Пакистан, В мире
В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами

В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами, есть пострадавшие

© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Бангкоке
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 9 ноя – РИА Новости. Автобус с иностранными туристами, по показаниям водителя - гражданами Индии и Пакистана, следовавший из "северной столицы" Таиланда города Чиангмая в Бангкок, перевернулся на трассе в провинции Лампанг на скользком от дождя склоне горы, пять человек серьезно ранены, сообщает утром в воскресенье газета "Тхаи Рат" со ссылкой на полицию провинции Лампанг.
"В 20.50 в субботу (16.50 мск - ред.) полиция провинции Лампанг получила сообщение о ДТП с туристическим автобусом. Прибывшие на место полицейские и спасатели обнаружили автобус, перевернувшийся на бок и полностью перегородивший трассу в направлении к Бангкоку. Один пассажир автобуса получил тяжелые травмы, еще четыре человека – травмы средней тяжести, также многие пассажиры получили легкие травмы и ушибы", - говорится в сообщении.
Издание сообщает, что турист с тяжелой травмой, четверо туристов с травмами средней тяжести и несколько человек, получивших легкие травмы, были немедленно доставлены в ближайшую больницу, а пассажиры автобуса с легкими травмами, отказавшиеся от госпитализации, и не пострадавшие в аварии туристы были отправлены далее по маршруту следования другим автобусом той же компании, которой принадлежит автобус, попавший в ДТП.
"Водитель автобуса, 56-летний Вичай, сообщил полицейским, начавшим дознание по факту ДТП, что автобус следовал из Чиангмая в Бангкок, и в нем находились 35 граждан Индии и Пакистана и трое граждан Таиланда – он сам, второй водитель и помощник, подающий в пути туристам напитки и еду", - сообщает газета.
Водитель сказал полицейским, что машина потеряла управление на мокром от дождя спуске с горы и перевернулась.
Во время спасения людей из перевернувшегося автобуса один из автомобилей-пикапов с экипажем спасателей, спешивших на место аварии, столкнулся с пикапом, принадлежащим местным жителям. В аварии получили травмы три человека, в том числе один спасатель, все они были доставлены в больницу, говорится в сообщении издания.
"Тхаи Рат" сообщает также, что в ранние часы утра воскресенья аварийным службам удалось убрать с трассы перевернувшийся автобус и восстановить движение в направлении Бангкока.
БангкокИндияПакистанВ мире
 
 
