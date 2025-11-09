Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге восстановили электроснабжение большей части потребителей - РИА Новости, 09.11.2025
13:09 09.11.2025
В Таганроге восстановили электроснабжение большей части потребителей
В Таганроге восстановили электроснабжение большей части потребителей - РИА Новости, 09.11.2025
В Таганроге восстановили электроснабжение большей части потребителей
Восстановлено электроснабжение большей части потребителей в Таганроге Ростовской области, оставшихся без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, РИА Новости, 09.11.2025
происшествия
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
россети
таганрог
ростовская область
Новости
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова, Россети
В Таганроге восстановили электроснабжение большей части потребителей

В Таганроге восстановили электроснабжение большей части жителей после аварии

Линии электропередачи
Линии электропередачи
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Восстановлено электроснабжение большей части потребителей в Таганроге Ростовской области, оставшихся без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
"Специалисты… продолжают восстанавливать электроснабжение небольшой части потребителей Таганрога. Уже восстановлено электроснабжение большей части потребителей, попавших в зону локального технологического нарушения, по резервным схемам электроснабжения", - говорится в сообщении.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Курской области десять населенных пунктов остались без света
Вчера, 22:03
По словам Камбуловой, организованные ремонтные работы позволят оперативно обеспечить электроэнергией оставшихся обесточенных потребителей в течение двух часов.
В воскресение Камбулова сообщала, что по информации ПАО "Россети", произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов Таганрога отсутствует электроснабжение.
По словам Камбуловой, аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии. Устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов, уточняла глава города.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Таганрога в Ростовской области, оставшихся без электроснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщали в пресс-службе ведомства.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Техники начали ремонт поврежденного участка ЛЭП возле ЗАЭС
Вчера, 12:51
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала